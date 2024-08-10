حصيلة كارثية للتايكواندو المغربي في أولمبياد باريس ومطالب برحيل الهلالي عن رئاسة الجامعة
بصم التايكواندو المغربي على حصيلة كارثية في أولمبياد “باريس 2024″، بعد الإقصاء المبكر للاعبتين أميمة البوشتي وفاطمة الزهراء أبو فارس من المنافسات.
كما غاب العنصر الذكوري عن المشاركة في أولمبياد “باريس 2024″، بعد العجز عن تحقيق التأهل إلى الألعاب الأولمبية، بالرغم من الامكانيات الكبيرة المرصودة لهذه الجامعة.
وحمل كثيرون مسؤولية فشل التايكواندو المغربي في الأولمبياد لرئيس الجامعة إدريس الهلالي، مطالبين إياه بالرحيل عن جامعة التايكواندو، بسبب الفشل الذريع لهذه الرياضة في أولمبياد باريس.
وطالب آخرون بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال محاسبة مكتب الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو على هذا الفشل الذريع في الأولمبياد.
ورغم أن المغرب يضم أزيد من 30 ألف ممارس لرياضة التايكواندو يتوزعون على أزيد من 365 جمعية رياضية، إلا أن الفشل كان هو العنوان العريض للمشاركة في أولمبياد باريس.
هذا الفشل ليس وليد أولمبياد باريس فقط، بل هو امتداد لفشل سنوات، إذ لم يسبق للتايكواندو المغربي أن دخل سبورة الميداليات في الأولمبياد على مر التاريخ.
ويتولى إدريس الهلالي رئاسة جامعة التايكواندو منذ أزيد من 22 سنة، دون تحقيق أي إنجاز على صعيد الأولمبياد، ما يفرض ضرورة إحداث تغيير كبير داخل هذه الجامعة، حتى
4 تعليقات
المسؤل الأول على هاد المهزلة الألعاب الأولمبية طوكيو وباريس هوة ريس اللجنة تحاد الأولمبية المغربي وجميع مسولين على كل الجامعات المشاركة في الألعاب واولهم العاب القوة والملاكمة ومحاسبتهم على هاد الاخفاقات
مسؤولين لا هم لهم إلا الكراسي والمبالغ السمينة ودكتاتورية التسيير دونما غيرة على العلم الوطني.
ودون مراعاة طموحات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولا للشعب المغربي الذي كان ينتظر الكثير.
يجبةتشطيب هذه الطفيليات الضارة والبحث على من له غيرة ويمتثل للتوحبهاتوالملكية ك السيد لقجع
وخاصنا المحاسبة مسؤولين الجامعات فين فلوس دافعي ضرائب هاظ رئيس ل ٢٢ سنة ولا ميدالية لا انجاز يدير وقتل المواهب ٦ دورات ولا نتيجة خاصو يتحاسب الملاعب موجودة طاقات مواهب موجودة الحسابات نوادي موجودة اي مغريبي امشي لبرا ثلاث اشهر تدريب اجيبلك ميدالية هنا هاد الرئيس كيعدم ليه الموهبة وتيخلي شباب صاخط وراية المغرب متيخليهاش طلع خاصو يتحاسب هوا والإخوان ديالو دايرين مافية
اين احترام دستور الوطن المغرب ليس عربي عدم وجود تيفيناغ لغة الارض والوطن يعتبر استعمارا واضطهادا المسؤول عنه هو هذا الهلالي!!!!!!