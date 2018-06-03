بسبب 2000 درهم …ثلاتيني يحرق نفسه داخل “مرجان” أكادير

أحمد وزروتي: هبة بريس
أفادت مصادر عليمة لهبة بريس أن ثلاثينيا أقدم مساء اليوم الاحد 3 يونيو على إحراق نفسه داخل المركب التجاري “مرجان” بأكادير.
وفي تفاصيل الواقعة، وحسب ذات المصادر، فإن الضحية ، حضر إلى السوق التجاري مند ما يزيد على أسبوع حيث قام نزع حدائه و استبداله بحداء جديد من المحل، إلا أن عيون الكاميرا رصدته وطلبت منه إدارة مرجان آداء غرامة وصلت إلى 2000 درهم، حيث قام بتأديتها بعد أن سمحوا له باستعمال بطاقته البنكية.
إلا انه وحسب مصادرنا ، لم يستسغ الأمر وعاد إلى السوق لإيجاد صيغة أخرى للتفاهم مع إدارة “مرجان” واستعادة مبلغه المالي، فوجد رفضا من الإدارة حيث قام ببلبلة داخل المركب استدعى معه إخراجه إلى خارج السوق.
لكن، وفي غفلة من الحراس دخل مهرولا إلى وسط السوق حاملا قنينة “دوليا” صبها على جسده وقام بحرق نفسه أمام أنظار المتسوقين الذين هرعوا إلى الأبواب مذعورين أمام هول الحادث.
الزاهي
في 21:16
في الدول الاروبية ملي كيحصلو شي واحد سارق شي حاجة كيخلص غي الثمن ديالها اولا كيديرولو ايلا ما بغاش كيديرولو محضر عند الشرطة و كيتمنع عليه يدخل لداك المتجر و احد المدة معينة
سعدون
في 22:48
هذا الشخص شفار خاصوا الحبس
و الحريق في جهنم
ابوسهيل
في 23:19
دابا اشنو زعما بغيتونا نتعاطفوا حتى مع شفار راه والو شفار كبير سرقوا شفار صغير وزيدون في الامن من هاذ الشي ولا فالحين غير فالمعطلين ترينيو فيهم
احمد
في 00:42
“لي دار الدنب يستاهل العقوبة”ادن يتحرق ولا ما يتحرق شغلو هذاك.
ouhmou
في 01:38
De quel droit il a été condamné à payer 2000 dhs
Ce grand magasin peut-il représenter la justice ?
محمد
في 12:18
في الاسلام وجب قطع يده …. السيد راه شفار .. السيد شافر صباط باغي صباط جديد والواعرة كاع هي انه خلص داك 2000 درهم بالبطاقة البنكية يعني السيد مامخصوصش
مهاجر مغربي
في 20:37
أين الدليل على أنه سرق؟ و أين هو الفيديو؟
ليس كل ما ينشر صحيح حتى يثبت بالفيديو, لأن الإتهام بدون حجة باطل.. .