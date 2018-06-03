بسبب 2000 درهم …ثلاتيني يحرق نفسه داخل “مرجان” أكادير

أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت مصادر عليمة لهبة بريس أن ثلاثينيا أقدم مساء اليوم الاحد 3 يونيو على إحراق نفسه داخل المركب التجاري “مرجان” بأكادير.

وفي تفاصيل الواقعة، وحسب ذات المصادر، فإن الضحية ، حضر إلى السوق التجاري مند ما يزيد على أسبوع حيث قام نزع حدائه و استبداله بحداء جديد من المحل، إلا أن عيون الكاميرا رصدته وطلبت منه إدارة مرجان آداء غرامة وصلت إلى 2000 درهم، حيث قام بتأديتها بعد أن سمحوا له باستعمال بطاقته البنكية.

إلا انه وحسب مصادرنا ، لم يستسغ الأمر وعاد إلى السوق لإيجاد صيغة أخرى للتفاهم مع إدارة “مرجان” واستعادة مبلغه المالي، فوجد رفضا من الإدارة حيث قام ببلبلة داخل المركب استدعى معه إخراجه إلى خارج السوق.

لكن، وفي غفلة من الحراس دخل مهرولا إلى وسط السوق حاملا قنينة “دوليا” صبها على جسده وقام بحرق نفسه أمام أنظار المتسوقين الذين هرعوا إلى الأبواب مذعورين أمام هول الحادث.

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