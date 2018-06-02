هبة بريس-وكالات

فتح باب التسجيل للحصول على فيزا السفر الى روسيا بالمجان

للمغاربة الراغبين في السفر الى روسيا.. فتح باب التسجيل للحصول على فيزا السفر الى روسيا مجانا عبر الانترنت فقط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن انطلاق الموقع الخاص بتلقي طلبات الفيزا الإلكترونية المجانية للمواطنين الأجانب الراغبين في زيارة روسيا و منطقة فلاديفوستوك تحديدا، التي تعتبر أكبر مدينة في الشرق الأقصى الروسي وتتوفر على ميناء حر.

هذه الفيزا الخاصة مفتوحة في وجه مواطني 18 بلداً من بينها 9 دول عربية وهم المغرب، تونس، الجزائر، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الكويت، السعودية، الإمارات، بروناي، الهند، إيران، الصين، كوريا الشمالية، المكسيك، سنغافورة، تركيا، و اليابان.

ويمكن للراغبين في زيارة الشرق الأقصى الروسي الحصول على فيزا إلكترونية فردية خاصة بالأعمال أو العمل الإنساني أو السياحة، وفق ما أقرته الحكومة الروسية في 14 أبريل الماضي.

وستصدر الفيزا الإلكترونية مجاناً لكل مواطن أجنبي تقدم بطلبه عبر الموقع الرسمي.

، مرفوق بصورة رقمية ودون الحاجة إلى وثائق أخرى. وبحسب ما أشارت إليه وزارة الخارجية الروسية، فالفيزا الإلكترونية المجانية ستكون صالحة لمدة 30 يوماً، وسيكون بإمكان المواطنين الأجانب المكوث لمدة 8 أيام اضافية على الأكثر في الأراضي الروسية.

وتخول هذه الفيزا الدخول والخروج من روسيا فقط عبر نقاط العبور الرسمي المتواجدة في المنطقة الاقتصادية بميناء فلاديفوتستوك الحر، عبر مناطق بريموري وكامتشاتكا وخاباروفسك وساخالين وتشوكوتكا، وهي مناطق تتمتع بحكم ذاتي.

وفي انتظار فتح نقاط خاصة بدخول الفيزا الإلكترونية في مختلف أقاليم…..

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