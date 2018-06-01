المدير العام للجمارك يصدر مذكرة جديدة بخصوص سيارات المتقاعدين المهاجرين

يسير الإيحيائي ـ هبة بريس

عمم المدير العام للجمارك مذكرة جديدة(تتوفر هبة بريس على نسخة منها) تخص المتقاعدين المغاربة في الخارج الذين يريدون إدخال سيارة والإستفاذة من الإمتياز المتعلق بالإعفاء من رسوم التعشير الجمركي (90%) الذي كان قد نص عليه قانون وزارة المالية في السنوات السابقة .

التعديل الجديد الذي يستهدف المتقاعدين البالغين 60 سنة فما فوق،شريطة أن يكونوا قد قضوا 10 سنوات على الأقل في المهجر بطريقة قانونية ويتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت ذلك ألغى القانون السابق بخصوص نقل ملكية السيارة موضوع الإمتياز إلى شخص آخر والتي حددتها الجهات المعنية في 5 سنوات،حيث أصبح إبتداءا من هذا التاريخ _ حسب المذكرة _ نقل الملكية من المستفيذ المباشر إلى شخص آخر ودون الإنتظار حتى إنتهاء مدة الخمس سنوات،سيما وأن كل متقاعد مغربي إستكمل الشروط المنصوص عليها في مدونة الجمارك يستفيذ مرة واحدة في حياته من هذا الإمتياز.

وبهذا التعديل يكون المدير العام للجمارك قد وضع حدا للجدل القائم في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي عبرت عن إرتياحها للمكسب الجديد، ومدى الإهتمام الذي تبديه المديرية العامة للجمارك منذ تعيين السيد “نبيل لخضر” على رأس هذه الإدارة.

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