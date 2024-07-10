تقارير : المغرب سيحصل على قمر تجسس إسرائيلي بقيمة مليار دولار

2024-07-10 / 18:38
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كشفت وسائل إعلام عبرية أن المغرب وقع اتفاقية مع إسرائيل لشراء قمر تجسس من شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية في إطار صفقة قيمتها مليار دولار.

وذكر موقع “كلكاليست” العبري المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن المغرب سيشتري قمرا صناعيا لأغراض استخباراتية من صناعة الطيران بحوالي مليار دولار.

ووفقا لتقارير اتفقت إسرائيل والمغرب على الصفقة في نهاية عام 2023.

وعلم موقع “كالكاليست” أنه في الأيام القليلة الماضية توجه رئيس شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، عمير بيريتس، ​​إلى المغرب عبر دولة أوروبية للتوقيع على الصفقة، التي ظلت سرية حتى الآن.

وقالت الشركة التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة الأكثر تطورا في إسرائيل إن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.

وأقرت إسرائيل والمغرب في 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.

2024-07-10 / 18:38
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‫3 تعليقات

  1. كما نفعت هذه الأقمار إسرائيل في التجسس على فلسطين و لبنان ، و انهزمت شر هزيمة ، كذلك يستفيد المغرب من هذه الأقمار !!!

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  3. تبدير الأموال العمومية .
    مليار دولار تشري بيه قمر اصطناعي تتبع بيه رباعة ديال الشماكرية عندهم طويوطا و جوج فرادا فمنطقة خالية.

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