بوريطة يستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

2024-07-10 / 17:47
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هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير بالمناسبة على أهمية تعزيز عمل اتحاد المغرب العربي من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة لمزيد من التقدم والازدهار.

هذا ويشار الى أنه تم تعيين طارق بن سالم ماي الماضي، أمينا عاما جديدا للاتحاد المغاربي بعد موافقة الدول الأعضاء.

2024-07-10 / 17:47
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‫3 تعليقات

  1. احسن شيء على المغرب القيام به هو قطع الصلة بكل ماهو مغرب عربي . دول لا ياتينا منها إلا الشر . تاريخيا المغرب ساند كل هذه الدول والان لاياتيه منها إلا الشر

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  2. على بلادنا جيش قوي وباحدث سلاح لمواجهة عدونا التاريخي الجزايري يجر من وراء ه النظام التونسي الضعيف والخريف ورئيس موريتانيا تبين انه رجل رغم تهديد وترغيب العدو الحقيقي الاول

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  3. اتحاد المغرب العربي. لن يتحد مادام النظام العسكري في الجزائر هو الحاكم… لما تستقل الجزائر ربما سيكون اتحاد.

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