بوريطة يستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير بالمناسبة على أهمية تعزيز عمل اتحاد المغرب العربي من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة لمزيد من التقدم والازدهار.

هذا ويشار الى أنه تم تعيين طارق بن سالم ماي الماضي، أمينا عاما جديدا للاتحاد المغاربي بعد موافقة الدول الأعضاء.