سائق مهني..لسنا ضد النقل عبر التطبيقات ولكن مع تقنينه

مقالات ذات صلة
أخنوش: رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي اشتغلت فيها الحكومة…
2024-07-10 / 15:58
تطوان : رجل مسن يتحدى ميسي و رونالدو في…
2024-07-10 / 15:13
فاس مكناس: خبراء المحاسبة المعتمدون يتحركون من أجل مستقبل…
2024-07-10 / 12:31
أخنوش: يمكنني التأكيد وبكل افتخار أن هذه الحكومة هي…
2024-07-10 / 09:57
أخنوش: أول اجتماع حول قانون الإضراب غادي يكون هاد…
2024-07-10 / 09:46
أخنوش : التوجيهات الملكية تشكل بوصلة للعمل الحكومي فيما…
2024-07-09 / 23:34
أخنوش :إنقاذ صناديق التقاعد مسؤولية ديال الجميع ووبغيينا نديرو…
2024-07-09 / 22:45
بوجه مكشوف تصريح المشتبه فيه الرئيسي في قضية الاتـ…
2024-07-09 / 22:42
المضيق: الباعة المتجولون في الشواطئ يشتكون من قلة الرواج
2024-07-09 / 22:28
تقدم أشغال تهيئة ملعب طنجة الكبير
2024-07-09 / 22:15