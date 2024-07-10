“المال السّايب”.. سيارة إسعاف مهملة و موقوفة الخدمة بأحد الأزقة بصفرو تثير التساؤلات

هبة بريس _ مكتب فاس

في الوقت الذي لا تتوفر فيه قرى ومداشر بإقليم صفرو في المناطق النائية، على سيارة إسعاف لنقل الحوامل والحالات المرضية المستعجلة، يثر حرمان المواطنين من خدمات سيارة إسعاف مركونة بأحد أزقة حي الرفايف بصفرو منذ حوالي سنة وأكثر، الكثير من الإستغراب ويطرح العديد من علامات الإستفهام والجهات المعنية في خبر كان.

ووفق ما أفادت به مصادرنا ، فإن السيارة المعنية ظلت مركونة بالحي المذكور لمدة قاربت السنة وأكثر من دون إشتغالها ، مما يعرضها للتآكل والتدمير على مستوى المحرك وجهاز التشغيل والإطارات .

واعتبرت المصادر ذاتها، إهمال السيارة المذكورة دون استغلالها وتركها عرضة للتلف، وجها آخرا من أوجه تبديد المال العام، ومطالب بفتح تحقيق من وزارة الداخلية من المسؤول عن هذه السيارة من دون أن تؤدي أدوارها الإسعافية .