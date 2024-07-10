العراق.. حكم بالإعدام على زوجة البغدادي

هبة بريس – وكالات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بإعدام زوجة زعيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي، الأولى أسماء محمد، لإدانتها بجريمة العمل مع التنظيم، واحتجاز النساء الأيزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن “الإرهابية” كما أسماها، أقدمت على احتجاز النساء الأيزيديات في دارها، بعد خطفهن من قبل عصابات داعش في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

وتابع أن الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولاً من قانون الناجيات الأيزيديات رقم 8 لسنة 2021.