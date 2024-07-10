المحمدية.. أش خاصك يا العريان الباركينغ مجانا أمولاي!!
هبة بريس ـ الدار البيضاء
المحمدية تغرق في مشاكلها حتى الثمالة، و لا أحد من مسؤوليها يتحرك أو يتواصل أو حتى يجيب، حتى أضحت المدينة تستحيي من أن تلقب بعاصمة الزهور و هي التي تحولت كلها لمباني إسمنتية و أقفاص سكنية و أصبح الورد في أحلام و مخيلات ساكنتها فقط، حتى ضواحيها تحولت لأشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة من كثرة المشاريع العقارية التي نبتت كالفطر في غياب واضح لرؤى مستقبلية و تصورات عمرانية شاملة.
مسؤولو المحمدية يمكن أن نسقط عليهم المثل القائل: “صمت دهرا و نطق كفرا”، و لربما كان أفضل مقولة: “صام حتى صام و فطر على ثمرة”، حيث تفتقت عبقريتهم في حل مشاكل المدينة المتراكمة و الكثيرة بإعلان يافطة كتب فيها “الباركينغ في المحمدية مجانا”.
هل في المحمدية شوارع و طرقات تصلح للسير أصلا قبل أن يفكر السائقون في الباركينغ، فالمدينة أصبحت و كأنها خارجة لتوها من حرب طاحنة بسبب الحالة الكارثية التي أضحت عليها طرقات شوارعها، و إذا كان ذاك حال الشوارع فكيف هو وضع الأزقة الفرعية و الدروب المتناهية، المحمدية تصرخ “مابغيتش الباركينغ فابور بغيت طريق و بنية تحتية تخليني نوصل للبلاصة فين نسطاسيوني ونا مرتاح”.
11 تعليقات
شكراً على المقال الذي يعكس الواقع كما هـو 100%، بردتي لي قلبي فيهم
وراه الباركين خاصو يكون مجانا، أو على الأقل يكون ثمن في متناول الجميع…
لن يملأ جوف بني أدم الا التراب
اين العيب في parking مجانا
بادرة طيبة. لكن من يؤمن ؟
بالعكس الشعب كله يريد مجانية توقف السيارات لأن كل من لديه سيارة يودي الضرائب اما الجماعة فلها موارد مالية اخرى يجب حسن استعمالها
خطوة محمودة يجب الثناء عليها اولا و ليس الاستنقاص منها
ثم تكلم عن البنية التحتية و مشاكل المدينة
هذا هو الصواب و نتا مالك واش مع الشعب او مع لصوص الباركينغ ياريت كلشي يدير بحال المحمدية
سبحان الله ماعرفتش علاش شي وحدين ماعاجبهومش الحال مع أن مجانية الباركينك سوف تخلق حركية ونن تم رواج إقتصادي يعود على الجميع بفوائد والأيام بيننا
ماذا تمثل مداخيل المآرب لميزانية مدينة كالمحمدية.اعتقد انها لا تمثل شيئا كبيرا.ولكن بالنسبة للمواطن فهي تمثل عبئا خصوصا في هذه الظروف التي انهكت الناس.فشكرا لمسؤولي الجماعة….
على الأقل سيتم قطع الطريق على عصابات بوصفير لابتزاز المواطنين وأرجو أت يحذو المسؤولون حذوهم في باقي المدن.
مثل مغربي: كيف ما دار الواحد معاكم وحلا.