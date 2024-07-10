برشيد.. اعتقال أفراد عصابة متورطة في وفاة أشخاص بعد انقلاب زورق للهجرة السرية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد من توقيف و اعتقال خمسة أشخاص ينشطون ضمن عصابة متخصصة في التهجير و تسهيل طرق الهجرة السرية.
و حسب معطيات خاصة، فقد تحركت عناصر الدرك بعد واقعة انقلاب زورق للهجرة السرية ضواحي سيدي رحال بإقليم برشيد و الذي تسبب في وفاة عدد من الأشخاص بينهم فتاتين و ذفل صغير، و اهتدت لهوية بعض الأشخاص الذين وفروا المعدات اللوجيستيكية مقابل مبالغ مالية تسلموها من طرف “الحراكة”.
و قد تم الاستماع للموقوفين في محاضر رسمية و اعترفوا بتسلمهم مبالغ مالية مقابل وعود بالتهجير، حيث تم تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة لتعميق البحث معهم و الكشف عن هويات باقي أفراد الشبكة.
9 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين
ياربي السلامة الله يرحمهم ويرزق أهلهم الصبر والسلوان
لا حوله ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون. الرحمة و المغفرة .نسأل الله السلامة و العافية.
ياربي السلامة،
تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نسأل الله السلامة والعافية
ربي اسألك السلامة والعافية
إنا لله وإنا إليه راجعون
ياربي السلامة انا لله وانا اليه راجعون