برشيد.. اعتقال أفراد عصابة متورطة في وفاة أشخاص بعد انقلاب زورق للهجرة السرية

2024-07-10 / 14:47
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد من توقيف و اعتقال خمسة أشخاص ينشطون ضمن عصابة متخصصة في التهجير و تسهيل طرق الهجرة السرية.

و حسب معطيات خاصة، فقد تحركت عناصر الدرك بعد واقعة انقلاب زورق للهجرة السرية ضواحي سيدي رحال بإقليم برشيد و الذي تسبب في وفاة عدد من الأشخاص بينهم فتاتين و ذفل صغير، و اهتدت لهوية بعض الأشخاص الذين وفروا المعدات اللوجيستيكية مقابل مبالغ مالية تسلموها من طرف “الحراكة”.

و قد تم الاستماع للموقوفين في محاضر رسمية و اعترفوا بتسلمهم مبالغ مالية مقابل وعود بالتهجير، حيث تم تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة لتعميق البحث معهم و الكشف عن هويات باقي أفراد الشبكة.

2024-07-10 / 14:47
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‫9 تعليقات

  5. ياربي السلامة،
    تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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