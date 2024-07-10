برشيد.. اعتقال أفراد عصابة متورطة في وفاة أشخاص بعد انقلاب زورق للهجرة السرية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد من توقيف و اعتقال خمسة أشخاص ينشطون ضمن عصابة متخصصة في التهجير و تسهيل طرق الهجرة السرية.

و حسب معطيات خاصة، فقد تحركت عناصر الدرك بعد واقعة انقلاب زورق للهجرة السرية ضواحي سيدي رحال بإقليم برشيد و الذي تسبب في وفاة عدد من الأشخاص بينهم فتاتين و ذفل صغير، و اهتدت لهوية بعض الأشخاص الذين وفروا المعدات اللوجيستيكية مقابل مبالغ مالية تسلموها من طرف “الحراكة”.

و قد تم الاستماع للموقوفين في محاضر رسمية و اعترفوا بتسلمهم مبالغ مالية مقابل وعود بالتهجير، حيث تم تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة لتعميق البحث معهم و الكشف عن هويات باقي أفراد الشبكة.