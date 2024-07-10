الأمن يفرق مسيرة احتجاجية لمهنيي الصحة باستعمال خراطيم المياه ويوقف عددا من المحتجين

هبة بريس – الرباط

استعملت عناصر الأمن، بالعاصمة الرباط خراطيم المياه لتفريق مسيرة احتجاجية لمهنيي الصحة بساحة باب الحد، كما أوقفت عددا من المحتجين، اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.

ونظم التنسيق النقابي لقطاع الصحة، اليوم الاربعاء مسيرة وطنية احتجاجية بالعاصمة الرباط، في ثاني يوم من أيام الإضراب الوطني الذي أعلن عنه في وقت سابق، والذي سيمتد ليوم غد الخميس، احتجاجا “على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق” الذي تم توقيعه بين الحكومة في شخص وزير لصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية في دجنبر الماضي.

وحسب مقاطع الفيديو والصورالمتوصل بها فقد عمدت سلطات الرباط الى محاصرة الشغيلة الصحية فيما تم اللجوء الى خراطيم المياه لصد الحشود البشرية المنادية بالإصلاح

يذكر أن الشغيلة الصحية كانت تنتظر إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، غير ان التنسيق النقابي بقطاع الصحة فوجئ ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.

والأمر يتعلق بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته