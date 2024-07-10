طنجة..محاولة فرار سائق دراجة نارية ترسل شرطيا الى قسم المستعجلات

2024-07-10 / 13:42
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هبة بريس – مكتب طنجة

تسببت محاولة فرار سائق دراجة نارية ، أمس الثلاثاء في إصابة شرطي دراج بجروح متفاوتة وطلبت نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية .

مصادر محلية ، قالت أن الشرطي الدراج حاول ايقاف سائق دراجة نارية من نوع “سي أش ” ومرافقه، على مستوى منطقة الرميلات بعدما رفض الامتثال .

وأضافت المصادر أن سائق الدراجة النارية عمد إلى القيادة بسرعة جنونية مهددا سلامة المارة قبل أن يصطدم بالشرطي وبسيارة أخرى متسببا في إصابات له ولرجل الأمن.

2024-07-10 / 13:42
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