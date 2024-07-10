الممثلة سلوى زرهان: “هذا المشهد من أصعب المشاهد لي صورت.. ومرضت بعدو”

هبة بريس – فن

كشفت الممثلة سلوى زرهان، عن أصعب المشاهد التمثيلية التي قامت بتشخصيها.

ونشرت زرهان على حسابها بموقع “انستغرام” مقطع من الحلقة الماضية لمسلسل “يوم ونهار”، معلقة عليه بالقول: “البرد عليك أماما، عبارة لي خرجات لي بلا ما نحس و أنا كنصور هاد المشهد لي بالنسبة لي من أصعب المشاهد لي صورت و قاسوني نفسيا بزاف لدرجة بقيت مريضة من موراها.. الله يخلي لكم واليديكم تهلاو فيهم ما حدهم معكم و الله يرحم لي ماتوا يا رب”.

وأضافت: “هاد الحلقة حسيت بشوية من داكشي لي غادي كونوا حسوا لي فقدوا واحد من الوالدين ديالهم، الله يقويكم والله يجمعكم في الجنة، وشكرا بزاف على كل ميساجاتكم دعمكم وحبكم الدائم كنكون فرحانة بزاف مني كنقدر نوصل لكم الإحساس بصدق حيت تستاهلوا كل الصدق مني”.