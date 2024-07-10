الجيش الإسرائيلي يأمر جميع ساكنة غزة بإخلائها

هبة بريس – وكالات

ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، آلاف المناشير على مدينة غزة تحض سكانها على إخلائها إلى مناطق حددها بأنها آمنة فيما تواجه المدينة هجوما ضاريا.

وحددت المناشير الموجهة إلى “كل المتواجدين في مدينة غزة” باللغة العربية طرقا آمنة رسمت عليها أسهم تشير إلى طرق وممرات الخروج من المدينة نحو الجنوب.

وحذر الجيش من أن “مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة”، وفقا لفرانس برس.

وجاء في المنشور الإسرائيلي الموجه “إلى كل المتواجدين في مدينة غزة” أنه يمكنهم المرور عبر الممرات الآمنة “بسرعة وبدون تفتيش”، من مدينة غزة إلى المآوي في دير البلح والزوايدة.

وأشار منشور الجيش الإسرائيلي إلى أن شوارع طارق بن زياد وعمر المختار تعتبر “ممرات آمنة” للعبور غربا إلى شارع الرشيد (البحر) ومن هناك جنوبا. بينما اعتبر شارعي الوحدة وخليل الوزير ممرات آمنة للعبور شرقا إلى حي الزيتون ودوار المدينة، ومن هناك إلى شارع صلاح الدين جنوبا.

وأضاف المنشور أن “مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة”.