صفعة البوليساريو.. وفاة سيناتور أمريكي داعم للانفصال
هبة بريس – قسم التحرير
توفي أمس الثلاثاء 9 يوليوز 2024، السيناتور الجمهوري الأمريكي جيم اينهوف عن سن ناهز (90 سنة) ، حيث يعد أحد أكبر داعمي أطروحة البوليساريو داخل الكونغرس الأمريكي .
السيناتور جيم انهوف كان قد فشل في الحفاظ على مقعده في الانتخابات الأخيرة، وأصبح خارج أسوار الكونغرس، بعد إعلان نجاح النائب عن أوكلاهوما ماركواين مولين في السباق على المقعد الذي كان يشغله .
واعتبر السيناتور الأمريكي إنهوف من أشد المعارضين لتضمين الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في الاتفاق الموقع بين واشنطن والرباط وتل أبيب.
وسبق السيناتور الأمريكي انهوف أن وجه إلى جانب 26 عضواً من مجلس الشيوخ، بعد أن تلقى شيكا على بياض من طرف جنرالات النظام العسكري الجزائري، رسالة مكتوبة إلى الرئيس “جو بايدن” لمطالبته بالتراجع عن قرار “دونالد ترامب” بشأن ملف الصحراء المغربية، حيث كان يقود خصوم المغرب داخل مجلس الشيوخ لاقناع واشنطن بالتراجع عن قرار الاعتراف لسيادة المغرب على صحرائه .
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فليحتفظ بفكرة الانفصال داخل قبره. فليتعلم كابرانات فرنسا الدروس. ومن يعطيهم الأوامر. وعن تلك الأموال التي قدموها لهذا السيناتور….كان يعارض حتي المناورات العسكرية المغربية. الأمريكية. الأسد الافريقي اي كان ضدنا. ومع الجهة الأخرى التي تمده بالمال. مال الشعب الجزائري. المعروف في العالم. بشعب الطوابير.
مصير هذا المخلوق الأمريكي هو نفسه مصير جنرالات الجزائر. إنهم على مشارف القبر ولم يتبقى من أعمارهم الكثير وهم يعلمون أكثر من غيرهم أنهم سيموتون وفي حلقهم غصة الصحراء المغربية.
يتبع الهواري و القدافي و كاسترو و جميع الشيوعيين