صفعة البوليساريو.. وفاة سيناتور أمريكي داعم للانفصال

هبة بريس – قسم التحرير

توفي أمس الثلاثاء 9 يوليوز 2024، السيناتور الجمهوري الأمريكي جيم اينهوف عن سن ناهز (90 سنة) ، حيث يعد أحد أكبر داعمي أطروحة البوليساريو داخل الكونغرس الأمريكي .

السيناتور جيم انهوف كان قد فشل في الحفاظ على مقعده في الانتخابات الأخيرة، وأصبح خارج أسوار الكونغرس، بعد إعلان نجاح النائب عن أوكلاهوما ماركواين مولين في السباق على المقعد الذي كان يشغله .

واعتبر السيناتور الأمريكي إنهوف من أشد المعارضين لتضمين الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في الاتفاق الموقع بين واشنطن والرباط وتل أبيب.

وسبق السيناتور الأمريكي انهوف أن وجه إلى جانب 26 عضواً من مجلس الشيوخ، بعد أن تلقى شيكا على بياض من طرف جنرالات النظام العسكري الجزائري، رسالة مكتوبة إلى الرئيس “جو بايدن” لمطالبته بالتراجع عن قرار “دونالد ترامب” بشأن ملف الصحراء المغربية، حيث كان يقود خصوم المغرب داخل مجلس الشيوخ لاقناع واشنطن بالتراجع عن قرار الاعتراف لسيادة المغرب على صحرائه .