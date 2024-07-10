إيطاليا..العثور على جثة مهاجرة مغربية داخل قناة مائية
عبد اللطيف الباز – هبة بريس
لقيت مهاجرة مغربية تبلغ من العمر 41 سنة، حتفها بعد العثور على جتثها هامدة في قناة للمياه ضواحي مدينة بافيا شمال إيطاليا.
وكشفت مصادر مطلعة أن المتوفية تدعى قيد حياتها “ح ف ” اختفت عن الأنظار منذ 20 يوما، حيث أطلق أصدقائها نداء للمساعدة في البحث عنها، والذي استجاب له المئات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، قبل العتور على جثتها من طرف السلطات الإيطالية في قناة للمياه.
وأوردت المصادر ذاتها, أن الضحية قد تركت رسالة مقطع فيديو في هاتفها النقال، الذي تم العثور عليه أياما بعد اختفائها تعلن من خلاله عن وضع حد لحياتها .
هذا وقام رجال الحماية المدنية باخراج الجثة من المجاري، قبل أن تكشف الصدفة أن القناة المائية التي وُجد بها الجثمان تحمل إسم صنع في المغرب .
و قد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات ، قصد إجراء لتشريح الطبي، و تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتحت عناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف المدعي العام للجمهورية، في إنتظار نتائج التشريح و الأبحاث الجارية.
16 تعليقات
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويصبركم
رحمة الله عليها
إنا لله وإنا إليه راجعون
إن لله وإن إليه راجعون ربي يرحمها ويجعلها من اهل الجنه يارب
انا لله و انا لله راجعون اللهم ارحمها و اغفر لها و أكرم نزلها ووسع مدخلها و اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم آ مين
إنا لله وإنا إليه راجعون ،الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه
الله يرحمها امين يارب العالمين
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمها ويصبر اهلها ويدخلها فسيح جناته
الله ارحمها واصبر أهلها واجعلها في الفردوس الأعلى وجميع اموات أمين
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله الله يرحمها ويغفر لها يا رب
الله يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين
الله يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين
الله يرحمها و يسكنها فسيح جناته، الله يصبركم، انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويوسعها عليها
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب