إيطاليا..العثور على جثة مهاجرة مغربية داخل قناة مائية

2024-07-10 / 11:58
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقيت مهاجرة مغربية تبلغ من العمر 41 سنة، حتفها بعد العثور على جتثها هامدة في قناة للمياه ضواحي مدينة بافيا شمال إيطاليا.

وكشفت مصادر مطلعة أن المتوفية تدعى قيد حياتها “ح ف ” اختفت عن الأنظار منذ 20 يوما، حيث أطلق أصدقائها نداء للمساعدة في البحث عنها، والذي استجاب له المئات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، قبل العتور على جثتها من طرف السلطات الإيطالية في قناة للمياه.

وأوردت المصادر ذاتها, أن الضحية قد تركت رسالة مقطع فيديو في هاتفها النقال، الذي تم العثور عليه أياما بعد اختفائها تعلن من خلاله عن وضع حد لحياتها .

هذا وقام رجال الحماية المدنية باخراج الجثة من المجاري، قبل أن تكشف الصدفة أن القناة المائية التي وُجد بها الجثمان تحمل إسم صنع في المغرب .

و قد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات ، قصد إجراء لتشريح الطبي، و تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتحت عناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف المدعي العام للجمهورية، في إنتظار نتائج التشريح و الأبحاث الجارية.

2024-07-10 / 11:58
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‫16 تعليقات

  5. انا لله و انا لله راجعون اللهم ارحمها و اغفر لها و أكرم نزلها ووسع مدخلها و اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم آ مين

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