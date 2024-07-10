الرابور طوطو: “أفكر في الإقلاع عن تعاطي المخدرات”

هبة بريس – فن

أعلن الرابور طه فحصي المعروف بـ”الغراندي طوطو” نيته الاقلاع عن تعاطي المخدرات.

وقال طوطو في تغريدة نشرها على حسابها بموقع “إكس”: “لم أتصور يوما أنني سأفكر في هذه الفكرة، ولكن يظهر لي أنني سأتخلى عن تدخين الحشيش”.

هذا وتفاعل محبو الرابور مع تغريدته، بتعليقات مشجعة على قراره الجديد.