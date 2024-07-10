الرابور طوطو: “أفكر في الإقلاع عن تعاطي المخدرات”
هبة بريس – فن
أعلن الرابور طه فحصي المعروف بـ”الغراندي طوطو” نيته الاقلاع عن تعاطي المخدرات.
وقال طوطو في تغريدة نشرها على حسابها بموقع “إكس”: “لم أتصور يوما أنني سأفكر في هذه الفكرة، ولكن يظهر لي أنني سأتخلى عن تدخين الحشيش”.
هذا وتفاعل محبو الرابور مع تغريدته، بتعليقات مشجعة على قراره الجديد.
5 تعليقات
كيف حالك مع التوحيد …
قال تعالى:وماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
يلاه تيفكر الاقلاع … شحال دالوقت غادي اخصك باش تفكر… ومن بعد باش تنفذ… والله مابقيتو كتحشموا . كاتقولوا فضايحكم بالعلالي… يعني المجاهرة بالفواحش والجهربالسوء .. اشمن عالم فاش عايشين هاد الناس؟؟؟؟ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
للأسف لما أصبحنا نسمعه من ما يسمون أنفسهم فنانين……
انا افكر إذن انا موجود
نصيحة لوجه الله…اقلع عن الغناء و الكلام الساقط و شرب الخمر و المخدرات….و الله و بالله و تالله إنك على غير دين الحق تعالى و أخشى عليك يوم تلقا الله و انت في هذا المجال العفن…..هدانا الله و هداك