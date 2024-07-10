الرابور طوطو: “أفكر في الإقلاع عن تعاطي المخدرات”

2024-07-10 / 11:53
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هبة بريس – فن

أعلن الرابور طه فحصي المعروف بـ”الغراندي طوطو” نيته الاقلاع عن تعاطي المخدرات.

وقال طوطو في تغريدة نشرها على حسابها بموقع “إكس”: “لم أتصور يوما أنني سأفكر في هذه الفكرة، ولكن يظهر لي أنني سأتخلى عن تدخين الحشيش”.

هذا وتفاعل محبو الرابور مع تغريدته، بتعليقات مشجعة على قراره الجديد.

2024-07-10 / 11:53
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‫5 تعليقات

  3. يلاه تيفكر الاقلاع … شحال دالوقت غادي اخصك باش تفكر… ومن بعد باش تنفذ… والله مابقيتو كتحشموا . كاتقولوا فضايحكم بالعلالي… يعني المجاهرة بالفواحش والجهربالسوء .. اشمن عالم فاش عايشين هاد الناس؟؟؟؟ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  5. انا افكر إذن انا موجود
    نصيحة لوجه الله…اقلع عن الغناء و الكلام الساقط و شرب الخمر و المخدرات….و الله و بالله و تالله إنك على غير دين الحق تعالى و أخشى عليك يوم تلقا الله و انت في هذا المجال العفن…..هدانا الله و هداك

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