مشروع ضخم لتجويد شبكة المياه الشروب و معالجة المياه العادمة بالعيون
هبة بريس ـ الدار البيضاء
المشاريع في كل شبر من هذا الوطن، من شماله لجنوبه، و من شرقه لغربه، هكذا المغرب في الأشهر الأخيرة، خلية نحل لا تنام، و أوراش مفتوحة في كل مكان، و الهدف واحد مغرب جديد ببنية تحتية تستجيب لتطلعاب الشعب.
المثال هنا نسوقه من قلب الصحراء المغربية و بالضبط مدينة العيون، هاته المدينة التي أضحت تضاهي كبريات مدن العالم من حيث جودة البنية التحتية التي تتوفر عليها لدرجة أن البعض بات يلقبها ب”نيفادا” إفريقيا.
العيون، القلب النابض للصحراء المغربية، تحولت في العقد الأخير لورش مفتوح، مشاريع ضخمة جعلت الأضواء تسلط على المدينة، و كان آخر هاته المشاريع تلك المتعلقة بتجويد الماء الصالح للشرب و إعادة معالجة المياه العادمة.
و في هذا الصدد، ترأس حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أشغال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2024، التي تضمنت نقطتين ضمن جدول أعمالها تمت المصادقة عليهما بالإجماع، و يتعلقان معا بالماء.
و تدارس مجلس جماعة العيون و صادق على مشروع اتفاقية شراكة و تمويل مشاريع لتجديد و تحسين مردودية شبكة توزيع الماء الصالح للشرب و إعادة استعمال المياه العادمة بالمدينة.
و تروم الاتفاقية تجويد الخدمات المرتبطة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة العيون، عبر تجديد البنية التحتية الحالية لتحسين كفاءتها وضمان توزيع الماء بشكل أفضل وأوسع لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، كما يتضمن المشروع مبادرات لإعادة استعمال المياه العادمة، للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية.
تعليق واحد
كل ما يقال عن البنية التحتية في العيون مجرد تهريجات في وسائل الإعلام، قضيت أزيد من 35 سنة مستقرا بمدينة العيون و أعرف كل صغيرة وكبيرة بهذه المدينة، جميع مشاريع البنية التحتية تم تفويتها لشركات اللوبي المتحكم في تسيير مدينة العيون ولم تحترم فيها أدنى معايير الجودة، في قلب المدينة وبشارع مكة يمكنكم أن تروا الفساد بأم عينه، ترصيف الشارع لم يمض عليه سوى سنتين ونصف وصرفت عليه الملايير وتم تفويت صفقته لشركة من شركات اللوبيات والآن كله في حالة يرثى لها وحالة كارثية نظراً لرداءة وأصلا الشركة التي فازت بالصفقة تفتقر للاحترافية في هذا المجال، زفت شوارع المدينة لا تحترم فيه معايير الجودة حيث يتم وضع الزفت بطريقة سريعة و بطريقة عشوائية من حملة انتخابية إلى أخرى و في ظرف وجيز يتلاشى زفت الشوارع، الحدائق تنخدع بمظاهرها لكن كل المواد المستعملة في انجازها رديئة الجودة، النافورات وسط ملتقى الطرقات في حالة تثير الشفقة وأكل الصدأ جميع معداتها، صفقات البنية التحتية في الصحراء كلها تم تفويتها لشركات غير مؤهلة ويكفي أن تكون من اللوبي الذي تتزعمه عائلة معروفة لكي تفوز بحصتك في الكعكة، الدولة المغربية لم تقصر يوما ما ولم تتماطل ولم تتردد في تخصيص ميزانيات ضخمة لتنمية الصحراء المغربية لكن للأسف كل تلك الملايير ذهبت هباء منثورا، ولم تنجز لا بنية تحتية و لا هم يحزنون.