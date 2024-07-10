زوجة محرز تصدم الجزائريات وتتغنى بـ”القفطان المغربي”
هبة بريس – فن
خرجت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، وزوجة اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز، بمنشور صادم للجزائريات ووسائل إعلام الجارة الشرقية الذي تداولوا خلال الأيام الماضية خبر احتفال محرز وزوجته بزواجهما بـ”اللباس الجزائري”.
ونشرت تايلور على حسابها بموقع “انستغرام” صورة رفقة محرز وأبنائهما من الاحتفال الأخير، معلقة عليها بالقول: “أريد أن أشكر المصممة المغربية الموهوبة سلمى بنعمور التي صممت هذه الملابس الجميلة لي ولعائلتي”.
وأضافت: ” شكرًا لك على جعل احتفالنا مميزًا حقًا وعلى حرفيتك المذهلة في القفطان المغربي”.
10 تعليقات
هذآ دليل على على حبها للمغرب وهذا كافي.
الحمدلله كل الفنانات كيفما كن يحبت إرتداء القفطان المغربي له لمسة جمالية في لبسه.
القفطان المغربي ثرات مغربي اصيل والكل يحب إرتدائه وخاصة الاجنبيات.
الجزائر هم من سرقوا لنا الثرات المغربي كالقفطان والزليج والكسكس ووو غيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما قامت بارتداء القفطان المغربي من أجل التسامح بين الشعبين وفك النزاعات القائمة بينهما، مجرد احتمال فقط.
القفطان المغربي والأكل المغربي كان فقط للنبلاء أي السلاطين وليس للعامة الكل مثل الآن
وتطور في المدن كما تعرف les villes impériales
مثل فاس مكناس الرباط و مراكش
أما الجزائر لماذا تسند لها الزليج ، ليس لديها قصور مثل المغرب
الأكل كذلك ، كان السلاطين المغاربة ياتون بجميع الطباخين من الصين و الهند وفرنسا في القرن 14 ,
كانت الجزائر قرية فقط
الجزائر ما هي دولة الملوك و لا السلاطين ولا الأعيان
كانت تعرف ببلاد الغاشي فقط تمشي تكمش.
القفطان ولا لكرصون لمغربي طفرناه بيه, ناس مبقاو لاقين حتى لماكلة ,و لي هضر تهمة تشهير .. واحد باقي شاد ضد ديال لعيلات ياحليلي لبسو سروال مغربي , ناري عالم شينوي قال لمغرب زوين , واااو إتحاد أوروبي قاليك لمغرب عندو مؤهلات ….. مصيبة كحلة
أغلبية الجزائريين لايأكلون الكسكس ولايعرفون كيفية طهيه. صديق جزائري قال لي انهم يأكلون الأرز أكثر كان في حفلة عقيقة مغربية لما قلت له خذ حصة من الكسكس لزوجته وأولاده.
الدول تتباهى بالعلوم والأبحاث ، واشباه الدول ،دول العالم العاشر تتباهى بالقفطان، مع العلم انه لا جزائري في الاصل مغربي كرهوا ام احبوا..
راها هي بذاتها جزائرية وش صدمت راسها اش هاد التنافذ ؟؟؟