زوجة محرز تصدم الجزائريات وتتغنى بـ”القفطان المغربي”

2024-07-10 / 09:28
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هبة بريس – فن

خرجت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، وزوجة اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز، بمنشور صادم للجزائريات ووسائل إعلام الجارة الشرقية الذي تداولوا خلال الأيام الماضية خبر احتفال محرز وزوجته بزواجهما بـ”اللباس الجزائري”.

ونشرت تايلور على حسابها بموقع “انستغرام” صورة رفقة محرز وأبنائهما من الاحتفال الأخير، معلقة عليها بالقول: “أريد أن أشكر المصممة المغربية الموهوبة سلمى بنعمور التي صممت هذه الملابس الجميلة لي ولعائلتي”.

وأضافت: ” شكرًا لك على جعل احتفالنا مميزًا حقًا وعلى حرفيتك المذهلة في القفطان المغربي”.

2024-07-10 / 09:28
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‫5 تعليقات

  2. الحمدلله كل الفنانات كيفما كن يحبت إرتداء القفطان المغربي له لمسة جمالية في لبسه.

    1
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  4. الجزائر هم من سرقوا لنا الثرات المغربي كالقفطان والزليج والكسكس ووو غيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  5. ربما قامت بارتداء القفطان المغربي من أجل التسامح بين الشعبين وفك النزاعات القائمة بينهما، مجرد احتمال فقط.

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