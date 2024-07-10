طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا في سهول غرب الأطلس، والسايس، ووسط البلاد، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، فوق الواجهة المتوسطية وبعض المناطق بسواحل المحيط الأطلسي حيث ستكون مصحوبة بضباب محلي.

وسيلاحظ أيضا تطاير الغبار محليا بجنوب المنطقة الشرقية بداخل الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وكذا بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 32 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 21 و 25 درجة بالشياظمة، والأطلس الصغير، ووادي ملوية وسهول تادلة و أقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 13 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 15 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال كاب سيم، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب سيم في المساء.