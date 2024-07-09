بوريطة يتباحث مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط

2024-07-09 / 23:24
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون

وخلال هذه المباحثات، أكد جيون، الذي يزور المغرب في إطار الاستعدادات لعقد منتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين في شتنبر المقبل، أن الصين تأمل في الاعتماد على المشاركة الفعالة للمغرب في هذا المنتدى، وعلى ريادة المملكة في إفريقيا، قصد إنجاح هذا الحدث الهام الذي ينعقد هذه السنة على مستوى القمة.

ومن جانبه، أبرز بوريطة التزام المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل السلام والاستقرار والتنمية المتعددة الأبعاد في إفريقيا.

كما أكد التزام المغرب وانخراطه في العمل المشترك مع الصين والبلدان الإفريقية الشقيقة من أجل إنجاح المنتدى، بغية تعزيز مؤهلات القارة وإمكانياتها ومجابهة تحدياتها.

2024-07-09 / 23:24
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