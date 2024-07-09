Spain's forward #19 Lamine Yamal controls the ball during the UEFA Euro 2024 semi-final football match between Spain and France at the Munich Football Arena in Munich on July 9, 2024. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

إسبانيا تطيح بفرنسا وتتأهل لنهائي كأس أوروبا

2024-07-09 / 22:18
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قلبت إسبانيا تأخرها بهدف لتفوز 2-1 على فرنسا في مباراة مثيرة في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، الثلاثاء، بفضل تسديدة هائلة من الأمين جمال وهدف من داني أولمو لتتأهل إلى النهائي المقرر في برلين يوم الأحد المقبل.

وتقدمت فرنسا في النتيجة عندما لعب كيليان مبابي، الذي لم يكن يرتدي قناعا، تمريرة إلى راندال كولو مواني الذي حولها بضربة رأس من مسافة قريبة في أول هدف من لعب مفتوح تسجله فرنسا في البطولة.

وأدرك جمال (16 عاما) التعادل في الدقيقة 21 بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم إلى داخل الشباك ليصبح أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا أو كأس العالم.

وتقدمت إسبانيا بعد أربع دقائق بعد ضغط متواصل عندما لعب أولمو الكرة بذكاء داخل منطقة الجزاء واصطدمت بجول كوندي إلى داخل الشباك.

ووضعت فرنسا منتخب إسبانيا تحت الضغط لكنها لم تتمكن من إدراك التعادل.

2024-07-09 / 22:18
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