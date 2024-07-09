60 رياضيا يمثلون المغرب في أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عن اللائحة النهائية للوفد الرياضي المغربي الذي يضم 60 رياضيا سيمثلون المغرب في الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليوز الجاري إلى 11 غشت المقبل.

وأوضحت اللجنة على موقعها الإلكتروني، أنه وفقا لأنظمة التأهيل، وعلى أساس اللوائح المصادق عليها من طرف الجامعات الملكية المغربية، قامت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالتسجيل الرياضي للبعثة المغربية لدى اللجنة المنظمة لباريس 2024.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في المجموع، سيمثل 60 رياضيا (منهم 18 رياضية) المملكة المغربية في باريس للدفاع عن الألوان الوطنية في 19 رياضة.

ويتعلق الأمر بألعاب القوى (13 عداء ذكورا وإناثا)، والتجديف (1)، والكرة الطائرة الشاطئية (2)، والملاكمة (3)، والبريك دانس (2)، وكانوي-كاياك (2)، والدراجات (2)، والمسايفة (2)، وكرة القدم (18) والغولف (1).

كما يتعلق الأمر أيضا برياضات الجيدو (3)، والمصارعة (1)، والسباحة (2)، والسكيت بورد (1)، والفروسية (2)، وركوب الأمواج (1)، والتايكواندو (2)، والرماية الرياضية (1)، ثم الترياثلون (1).