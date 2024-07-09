وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني ( فيديو )

خاض حاملو الشواهد العليا بالمكتب المهني صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الادارة العامة للمكتب الوطنبي بسيدي معروف بالدار البيضاء

وأعلنت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتكوين المهني /الاتحاد المغربي للشغل:

_ شجبها التشويش الذي يمارسه الانتهازيون، ونرفض الركمجة النقابية التي يحاول البعض نهجها للركوب على نضالنا نؤكد على استمرارنا في مسلسل العمل النقابي المهيكل تحت لواء جامعتنا الوطنية للتكوين المهني و منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.

_ اشادتها بالدعم المتواصل للأمانة العامة وقيادة الجامعة الوطنية للتكوين المهني لنضالات حاملي الشهادات.

_ ادانتها وبشدة التأخر غير المبرر، ونؤكد على جهلنا واستغرابنا للأسباب التي تحول دون الطي النهائي لملف الشهادات خصوصا بعد تخصيص وزارة الاقتصاد والمالية للميزانية المطلوبة، وبعد موافقة المجلس الإداري عليها.

_ رفضها وبشدة الحلول الترقيعية التي لا تتماشى وحجم تضحياتنا داخل القطاع.

_ رفضها كل المحاولات العقيمة لتمرير الحل (المجزرة) الذي يضرب حق القدامى في الأقدمية، ويعصف بمئات الجدد بحجج واهية.

وعليه، واستحضارا لكل الحيثيات السالفة تقرر ما يلي:

_ تعليق الحوار مع الإدارة بعدما تبين عدم جديتها عبر تقديم سيناريوهاتٍ للحل لا تستجيب لتطلعات الشغيلة، واعتمادها على أرقام مغلوطة لتضخيم الملف بغية إقناعنا بقبول الفتات.

_ تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024 أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني بسيدي معروف انطلاقا من الساعة العاشرة صباحاً.

_ عقد جمع عام تقريري في الأسبوع الأول من الدخول التكويني المقبل لاستئناف برنامج نضالي تصعيدي يستجيب للمرحلة.