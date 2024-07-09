27 قتيلا بقصف مدرسة في خان يونس.. وإسرائيل “تحقق”

2024-07-09 / 21:01
1

أوقعت ضربة إسرائيلية أصابت مدرسة، 27 قتيلا في بلدة عبسان جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر في خان يونس، الثلاثاء.

وأوضح المصدر الطبي أن قصفا استهدف بوابة مدرسة العودة بعبسان، شرق خان يونس، أدى إلى مقتل 27 شخصا وعشرات الإصابات.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين فلسطينيين بالصحة إن الغارة الجوية أصابت خياما تؤوي أسرا نازحة أمام المدرسة في عبسان.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنه يحقق في تلك المعلومات.

ومؤخرا، تم استهداف 3 مدارس تأوي نازحين بضربات إسرائيلية خلفت أكثر من 20 قتيلا، بحسب الوكالة، بينما قالت إسرائيل إنها استهدفت مسلحين.

2024-07-09 / 21:01
1

مقالات ذات صلة

ارتفاع قياسي جديد لدرجة حرارة الأرض في يونيو

2024-07-09 / 19:31

بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.. السلطات الفرنسية تعتقل المفكر فرانسوا…

2024-07-09 / 18:36

منظمة الصحة تدشن منصة على الإنترنت لتعزيز الوصول إلى…

2024-07-09 / 18:31

حر يتجاوز 50 درجة مئوية.. والبصرة تعلن عطلة رسمية

2024-07-08 / 18:46

الولايات المتحدة .. إلغاء أزيد من 1300 رحلة جوية…

2024-07-08 / 18:09

الجزائر.. العثور على جث.ث 12 سوريا ماتوا عطشًا في…

2024-07-08 / 13:16

طابور إلكتروني ينضاف لقائمة الطوابير المسجلة باسم الجزائر!

2024-07-08 / 12:25

الإليزيه: ماكرون يطلب من أتال البقاء في منصبه لـ”استقرار…

2024-07-08 / 12:12

الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية.. تحالف اليسار يتصدر…

2024-07-08 / 09:53

الجزائر.. تسجيل 215 حريقا خلال 24 ساعة

2024-07-08 / 09:25

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى