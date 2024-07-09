27 قتيلا بقصف مدرسة في خان يونس.. وإسرائيل “تحقق”

أوقعت ضربة إسرائيلية أصابت مدرسة، 27 قتيلا في بلدة عبسان جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر في خان يونس، الثلاثاء.

وأوضح المصدر الطبي أن قصفا استهدف بوابة مدرسة العودة بعبسان، شرق خان يونس، أدى إلى مقتل 27 شخصا وعشرات الإصابات.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين فلسطينيين بالصحة إن الغارة الجوية أصابت خياما تؤوي أسرا نازحة أمام المدرسة في عبسان.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنه يحقق في تلك المعلومات.

ومؤخرا، تم استهداف 3 مدارس تأوي نازحين بضربات إسرائيلية خلفت أكثر من 20 قتيلا، بحسب الوكالة، بينما قالت إسرائيل إنها استهدفت مسلحين.