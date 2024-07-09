السعيدية .. “الجزائر” تضع سياجا بمنطقة “بين لجراف” نقطة تلاقي العائلات
هبة بريس : وجدة
أقدمت السلطات الجزائرية في تصرف مستفز بوضع سياجا حديديا بمنطقة “بين لجراف” نقطة تلاقي العائلات المغربية الجزائرية لتبادل التحايا والتآخي.
وقال عدد من المواطنين المغاربة، أن هذا التصرف غير مقبول وغير منطقي، ولا توجد له أي مبررات، مُبيِّنين أن منطقة “بين لجراف” كانت نقطة التلاقي والتواصل بين العائلات، والتي فرَّقت بينهم سياسات عسكر الجزائر، خاصة وأن المنطقة الشرقية للمغرب بها عائلات كثيرة مرتبطة بمثيلاتها بالجزائر.
في المقابل، وبالرغم من إقامة هذا السياج الحديدي، أصر بعض مواطني الجزائر على التحدث مع إخوتهم المغاربة، في تحد صارخ لسياسات مسؤولي بلدهم غير السليمة، وهو ما يؤكد الرفض القاطع لمنطق قطع الأرحام، الذي تمعن في ارتكابه جنرالات الجزائر.
وتشهد المنطقة، من حين لآخر، إقامة عدة فعاليات ووقفات شعبية، ينظمها المجتمع المدني بالمنطقة، ويُطالب، من خلالها، حكام الجزائر بفتح الحدود بين البلدين، وإطلاق سراح المعتقلين المغاربة هناك، والذين يقضون فترات مُظلمة بسجون الجزائر، بتهم يعتبرها خبراء القانون الدولية أنها واهية، من قبيل الإقامة غير الشرعية بالجزائر، داعين إلى إنهاء حالة قطع الأرحام بين العائلات المغربية والجزائرية.
وتجدر الإشارة، إلى أن منطقة “بين لجراف” هي أقرب نقطة بين الجارين المغربي والجزائري، حيث تحيط بها الجبال والمناظر الطبيعية الخلابة، ما يمكن الزوار من الاستمتاع بالمشي ورؤية المناظر الخلابة، خاصة طريق السعيدية ذات الممر جميل الرابط بين البلدين.
10 تعليقات
من يعمل تلك التصرفات. الا لي مقطوع من شجرة كما يقول المثل. . لا اصل ولا ملة ولادين. لازلت اتسائل من بجوارنا. هل اناس من جدور عربية. امازغية. ام نظام اجنبي يحكم الجزائر…..
السياج في الأراضي الجزاءرية و الجزاءر حرة في فعل ما تراه مناسبا لامنها على السلطات المعنية تغليف السياج بصفاءح حديدية حتى لا نرى وجوههم .كما نطالب بترحيل جميع المغاربة الموجودين في هذآ البلد المفسد النظام الجزائري . لا نريد رؤية واحد من الجزائريين.
اخي هؤلاء مرضى بعيدون كل البعد عن دين الله و عن كل ماهو اخلاق و مبادىء و نخوة .
لا يقبلون المناضرة بالحجة الدامغة هؤلاء يفرون و يختبؤون من الحقيقة . لت يقبلون النصح. يقطعون الارحام و لا يكترثون.
هؤلاء يتهافتون على فرنسا و الدول العظمى و يمنحون لهم كل ثرواتنا ليرضوا عنهم.
و لكن هيهات هيهات
نحن اخوة اشقاء مهما فعلوا فلن يستطيعوا تفريقنا. و ليكن لنا اهل غزة مثال في
تلاحمهم و صبرهم في التصدي للعدو الصهي وني.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى صلة الرحم يحاربونها عبر نقطة الحدود (بين لجراف) والله لحد الان لم أفهم هذآ القوم الظالمين النظام العسكرية الجزائري حسبنا الله ونعم الوكيل.
من قام بقطع صلة الرحم قطع الله صلاه.
الجزاءر حرة في القيام بما تراه مناسبا في اراضيها و حبذا لوكان بدل السياج جدار بعلو ستة أمتار مع الألغام حتى لا نرى خلقكم .و لا يجرؤ أي مغربي من الاقتراب الى الحدود. لا نريد رؤية وجوهكم القذرة أحسن ما فعلوا حتى لا نروهم بالمرة.
الاسلام واضح عندهم هو قطع صلة الرحم وتشتيت شمل الأسر التي تربط بينهما لقد تجاوزوا الحد الادنى واصبحوا خط أحمر لا يمكن للحكومة المغربية السكوت عنه يجب ان يتحركون وأن يتدخلوا على الفور لمنع هذه المهزلة،حسبنا ونعم الوكيل فيهم على هذا النظام العسكري..
إنهم يبحثون عن أي طريقة من أجل إنشاء حرب بيننا وبينهم ولكن نحن لهم بالمرصاد من تعدى حدود الله ظلم نفسه.
صلة الرحم انقطعت منذ الزمان مع الجزائر عندما غلقوا الحدود والعلاقات الدبلوماسية معهم وهذا راجع إلى النزاعات بينهما.
والله العظيم مأساة بين الشعبين الشقيقين سببها النظام العسكري الجزائري الإرهابي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم تفرقة الشعبين الشقيقين.