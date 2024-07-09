تزامنا والعدوان…وفد شبابي مغربي يزور إسرائيل ويحيي حفلة رقص

هبة بريس / ع عياش

تزامنا والعدوان الاسرائيلي على غزة! قال “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” أنه “في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في حق أهالي غزة، يقوم وفد مما يسمى “جمعية شراكة” من المغرب بزيارة إلى مدينة القدس المحتلة،

وأضاف المرصد على صفحته الفيسبوكية انه تم إحياء حفلة رقص،

وجرى استقبال الوفد من طرف رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحنا من حزب “الليكود” ، وكذلك من قبل مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مدير معهد الامن الاسرائيلي حاليا والذي كان على رأس الوفد الاسرائيلي الى الرباط في 22 سبتمبر 2020 لتوقيع اتفاق التطبيع بإشراف أمريكي”.

ويضيف المرصد انه ” جرى أيضا ترتيب زيارة للوفد إلى أنفاق أسفل المسجد الاقصى فيما يعرف بـ”قافلة الأجيال”

وأشار المصدر نفسه إلى أن “وفد الجمعية المغربية، هو برئاسة ( ف م ) و (س ي) أزهاري بالإضافة إلى 23 ٱخرين