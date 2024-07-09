تزامنا والعدوان…وفد شبابي مغربي يزور إسرائيل ويحيي حفلة رقص
هبة بريس / ع عياش
تزامنا والعدوان الاسرائيلي على غزة! قال “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” أنه “في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في حق أهالي غزة، يقوم وفد مما يسمى “جمعية شراكة” من المغرب بزيارة إلى مدينة القدس المحتلة،
وأضاف المرصد على صفحته الفيسبوكية انه تم إحياء حفلة رقص،
وجرى استقبال الوفد من طرف رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحنا من حزب “الليكود” ، وكذلك من قبل مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مدير معهد الامن الاسرائيلي حاليا والذي كان على رأس الوفد الاسرائيلي الى الرباط في 22 سبتمبر 2020 لتوقيع اتفاق التطبيع بإشراف أمريكي”.
ويضيف المرصد انه ” جرى أيضا ترتيب زيارة للوفد إلى أنفاق أسفل المسجد الاقصى فيما يعرف بـ”قافلة الأجيال”
وأشار المصدر نفسه إلى أن “وفد الجمعية المغربية، هو برئاسة ( ف م ) و (س ي) أزهاري بالإضافة إلى 23 ٱخرين
15 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
إن لم تستحي ففعلوا ما شئتم.
اللهم انا هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل
ماهذا الذل الذي وصلوا إليه هؤلاء السفلة الفجره ، لا دين لهم ولا إنسانية…
هؤلاء ليسوا مغاربة احرار لأن الاحرار لم يفعلوا هذه الافعال اللاخلاقية في حق إخواننا الفلسطينيين.
اللهم هذا منكر اتقوا الله ولا تشاركوا من قتلوا النساء والأطفال وشردوا عائلات الضحايا.حسبا الله ونعم الوكيل في من كانوا سبب في ذالك.
والله لآ أظن أنهم فيهم دم الإسلام إنهم اعتبرهم مثلهم مثل الصهاينة القتلة لافرق بينهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم هذآ منكر لم أصدق أنهم مغاربة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
عليهم اللعنة الى يوم الدين
هاذوا صهاينة مغاربة لاعلاقة لهم باي شيء
اللعنة عليهم الى يوم الدين
هاؤلاء الأوغاد لا يمثلون الشعب المغربي خونة بدون كرامة ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
المغرب منهم براء، فالمغرب بلد الجهاد و المجاهدين من ادريس الأول الى الحسن الثاني رحمهم الله فخر واعتزاز هذه الأمة
ان يتغلغل الفكر الصهيوني الماسوني في عقول شبابنا ،معناه ان الامر يعتبر مسا وتهديدا صارخا بثوابت بلادنا وقيمها بل وبامنها.
مجمل القول لاحول ولاقوة الابالله.
لا يمثلون الا انفسهم .الشعب مع الاحرار داءما
غا تسناو، سينقلب السحر على الساحر، والحق ديما كينتصر ولو بعد حين
خص بحال ففرنسا، خصنا النخبة كاها تبدل ولا غنبقا فدوامة الخرا هادي ديال هادو اللي شادين البلا ودايرين ما بغاو
#المغرب للمغاربة كلهم