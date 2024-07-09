منظمة الصحة تدشن منصة على الإنترنت لتعزيز الوصول إلى التقنيات والأجهزة الطبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تدشين منصة على الإنترنت تحمل اسم (MeDevIS -نظام معلومات الأجهزة الطبية)، وهي أول مركز عالمي لتبادل المعلومات مفتوح الولوج للمعلومات المتعلقة بالأجهزة الطبية، وهي مصممة لدعم الحكومات والجهات التنظيمية والمستخدمين في عملية صنع القرار بشأن اختيار وشراء واستخدام الأجهزة الطبية لتشخيص واختبار وعلاج الأمراض والحالات الصحية.

ووفقا للمنظمة، تتضمن المنصة نوعا من الأجهزة الطبية المستخدمة في مجموعة واسعة من القضايا الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وصحة الأم والرضع والطفل والأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وكذا الأمراض المعدية مثل كورونا.

وقال المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الحصول على الأدوية والمنتجات الصحية، الدكتور يوكيكو ناكاتاني، إن التكنولوجيات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية آخذة في الازدياد وفي التعقيد ، مما قد يجعل من الصعب على ممارسي الرعاية الصحية والمرضى التنقل بينها.

وأضاف، بحسب المصدر ذاته، “نهدف إلى توفير محطة واحدة للمعلومات الدولية، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة لأولئك الذين يتخذون القرارات بشأن التقنيات الطبية المنقذة للحياة، خاصة في البيئات محدودة الموارد، ولتحسين الوصول إليها”.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف جهاز طبي مختلف يتم استخدامها للحماية أو الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل للقضايا الصحية على مستوى العالم.

ومع ذلك، توجد حاليا مصادر متعددة ومنفصلة للمعلومات التي تنتجها المنظمات الدولية الكبرى والهيئات التنظيمية والوكالات المانحة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين تمييز البيانات الأكثر موثوقية واستخدامها.

وأوضح ناكاتاني أنه في منصة “MeDevIS” يمكن للمستخدمين التحقق من الأجهزة التي يحتاجونها، بما في ذلك النوع ومستوى أنظمة الرعاية الصحية لدعم الجهاز (مثل المستشفيات المجتمعية أو المتخصصة)، ونطاق الجهاز، والبنية التحتية المطلوبة، من بين فئات أخرى.

جدير بالذكر أنه هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة الصحة العالمية بتطوير مثل هذا المستودع العالمي للأجهزة الطبية، استنادا إلى خبرتها في قائمة الأجهزة الطبية ذات الأولوية للمنظمة، والتي استندت في حد ذاتها إلى تجربة إنشاء قائمتها للأدوية الأساسية .