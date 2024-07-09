زيارة مفاجئة للملك محمد السادس تستنفر سلطات مدينة طنجة
هبة بريس – مكتب طنجة.
حل الملك محمد السادس ، زوال اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة في زيارة مفاجئة استنفرت المسؤولين وسلطات عاصمة البوغاز، قادما اليها من مدينة المضيق حيث يقضى عطلته الصيفية .
وتوجه جلالة الملك على متن سيارته الخاصة الى القصر الملكي بمنطقة الجبل الكبير ، حيث شهدت شوارع المدينة وطرقها الرئيسية استنفارا وانتشارا أمنيا كبيرا .
ويُعرف عن جلالة الملك عادته في قضاء جزء كبير من العطلة الصيفية في شمال البلاد، حيث يتنقل بين طنجة وتطوان والمضيق، وأحيانًا يزور الحسيمة ويستمتع بشواطئها.
17 تعليقات
الصحة والسلامة لملكنا أعزه الله ونصره.
عطلة صيفية مباركة انشاالله بالصحة والعافية لي جلالته وحفضه الله لنا ولي بلدنا وابعد عنه شر خلقه
هنيئا لي مدينة طنجة عروسة الشمال واهلا وسهلا ومرحبا بي جلالته الى مدينة طنجة بي حلول جلالته وقضاء عطلته بهده المدينة عروسة الشمال اللهم احفض ملكنا الحبيب بما حفضة به الذكر الحكيم
حفضك الله يا ملك القلوب واطال الله في عمرك وادام الله عليك الصحة والعافية وعطلة مليئة بالمصرات والسرور
نتمنى من جلالته اطلالة منه لنا بي بلداننا الشرقية ومنها مدينة السعيدية ونصرك الله وحفضك لنا يا اعز ملك واحن ملك واكرم ملك
كل الحب والاحترام لصاحب الجلالة نصره الله وأيده. نحن سكان مدينة طنجة نسعد كثيرا بالزيارات الملكية
الله يحفظه و ينصره و يديم عليه الصحة والعافية
الله يحفظه و ينصره و يديم عليه الصحة والعافية يارب
حفظك الله ورعاك وسدد خطاك
ملكنا الغالي الله ينصرو
الله ينصر سيدنا
الله يحفظه من كل شر يارب العالمين
حفظكم الله ورعاكم يارب
عاش ملكنا محمد السادس
ملكنا الغالي حفظك الله وصحة جيدة يارب
حفظ الله ملكنا الغالي ورعاه وسدد خطاه
عاش صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله