زيارة مفاجئة للملك محمد السادس تستنفر سلطات مدينة طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة.

حل الملك محمد السادس ، زوال اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة في زيارة مفاجئة استنفرت المسؤولين وسلطات عاصمة البوغاز، قادما اليها من مدينة المضيق حيث يقضى عطلته الصيفية .

وتوجه جلالة الملك على متن سيارته الخاصة الى القصر الملكي بمنطقة الجبل الكبير ، حيث شهدت شوارع المدينة وطرقها الرئيسية استنفارا وانتشارا أمنيا كبيرا .

ويُعرف عن جلالة الملك عادته في قضاء جزء كبير من العطلة الصيفية في شمال البلاد، حيث يتنقل بين طنجة وتطوان والمضيق، وأحيانًا يزور الحسيمة ويستمتع بشواطئها.