زيارة مفاجئة للملك محمد السادس تستنفر سلطات مدينة طنجة

2024-07-09 / 17:52
17

هبة بريس – مكتب طنجة.

حل الملك محمد السادس ، زوال اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة في زيارة مفاجئة استنفرت المسؤولين وسلطات عاصمة البوغاز، قادما اليها من مدينة المضيق حيث يقضى عطلته الصيفية .

وتوجه جلالة الملك على متن سيارته الخاصة الى القصر الملكي بمنطقة الجبل الكبير ، حيث شهدت شوارع المدينة وطرقها الرئيسية استنفارا وانتشارا أمنيا كبيرا .

ويُعرف عن جلالة الملك عادته في قضاء جزء كبير من العطلة الصيفية في شمال البلاد، حيث يتنقل بين طنجة وتطوان والمضيق، وأحيانًا يزور الحسيمة ويستمتع بشواطئها.

2024-07-09 / 17:52
17

مقالات ذات صلة

القانون التنظيمي للإضراب.. أخنوش: نتطلع إلى إطار قانوني متوازن

2024-07-09 / 21:42

بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد…أي مصير للعلاقات الإيرانية المغربية…

2024-07-09 / 19:22

بعد تصدر “اليسار الفرنسي”… ما مستقبل علاقة فرنسا مع…

2024-07-09 / 18:25

أخنوش: “لدينا إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل”

2024-07-09 / 17:00

أخنوش: شغيلة قطاع الصحة حققت مكتسبات مهمة خلال سنتين

2024-07-09 / 16:37

أخنوش ينوه ب”الوطنية الصادقة” التي تجمع الحكومة بالنقابات

2024-07-09 / 16:32

أخنوش: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لتدعيم أسس الدولة الاجتماعية

2024-07-09 / 16:17

بحضور أخنوش.. “قربلة” وملاسنات داخل البرلمان و”الرئيس” يرفع الجلسة

2024-07-09 / 15:49

المغرب والأمم المتحدة يتفقان على مواصلة الحوار بخصوص العملية…

2024-07-09 / 13:08

انتخاب محمد بوعرورو رئيسا جديدا لمجلس جهة الشرق

2024-07-09 / 12:26

‫17 تعليقات

  2. عطلة صيفية مباركة انشاالله بالصحة والعافية لي جلالته وحفضه الله لنا ولي بلدنا وابعد عنه شر خلقه

    1
    رد

  3. هنيئا لي مدينة طنجة عروسة الشمال واهلا وسهلا ومرحبا بي جلالته الى مدينة طنجة بي حلول جلالته وقضاء عطلته بهده المدينة عروسة الشمال اللهم احفض ملكنا الحبيب بما حفضة به الذكر الحكيم

    1
    رد

  4. حفضك الله يا ملك القلوب واطال الله في عمرك وادام الله عليك الصحة والعافية وعطلة مليئة بالمصرات والسرور

    1
    رد

  5. نتمنى من جلالته اطلالة منه لنا بي بلداننا الشرقية ومنها مدينة السعيدية ونصرك الله وحفضك لنا يا اعز ملك واحن ملك واكرم ملك

    1
    رد

  6. كل الحب والاحترام لصاحب الجلالة نصره الله وأيده. نحن سكان مدينة طنجة نسعد كثيرا بالزيارات الملكية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى