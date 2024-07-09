مزور تمهل شركات الاتصال 3 أشهر لإيقاف عمل الأرقام الهاتفية مجهولة الهوية

هبة بريس

توعدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بإيقاف الأرقام الهاتفية مجهولة الهوية.

وأكدت مزور، في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أن الإطار القانوني الذي ينظم عملية الاشتراك في خدمات الاتصالات يجيز لكل شخص ذاتي أو معنوي الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.

وأضافت الوزيرة، أن متعهدي شبكات الاتصال ملزمون بتحديد هوية صاحب الطلب، ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين، بحيث لا بد أن يدلي كل زبون ببطاقة تعريف.

وشددت الوزيرة على أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من الاجراءات للحد من ظاهرة انتشار الأرقام الهاتفية مجهولة الهوية،مشيرة الى أن شركات الاتصال أمامها 3 أشهر لتقديم معطيات تخص هوية صاحب كل رقم هاتفي أو إيقافه.