أخنوش: شغيلة قطاع الصحة حققت مكتسبات مهمة خلال سنتين
هبة بريس – الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الشغيلة الصحية حققت على امتداد السنتين الماضيتين مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع.
وأفاد أخنوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، بأن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
وأضاف في معرض كلمته “عملنا على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قمنا بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم”.
ولفت رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان، إلى أن الوعي الراسخ للحكومة بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، “جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي”.
8 تعليقات
اخر شيء تتكلمون عنه هي الصحة بي بلدنا اصبحنا نستحيي ان نتكلم عنها وللاسف
اين هي هده التحقيقات التي انجزة بالصحة واتكلم على الصحة بي صفة عامة نعيش الخوصصة بي قطاع الصحة مند زمن بعيد
المفروض كان يشرح ان الاطباء خداو 4000 درهم في حين باقي الموظفين في وزارة الصحة لم ياخد شيئا
هناك ضغوطات علا اصحاب قطاع الصحة واصحاب قطاع الصحة بشتى انواعه هو الاخر يضغط علا الجانب الاخر وهكدا واللهم زيظ وبارك يجب انقاد مايجب انقاده
نتمنى ان نتكلم علا الواقع والحاضر ونصل الى حلول توصل بهدا الوطن للامام وبر الامان انها الصحة العمود الاساسي في الحيات
اي استفادة حصل عليها الممرضين؟؟نعم الاطباء استفادوا من مطالبهم الذي ناظلوا من أجله سنين وهو ملف 509 أما الممرضين فلا شيء هل بالنسبة له قطاع الصحة يمثله الاطباء فقط فهو جد مخطئ هناك ممرضين تقنيين أعوان إداريين،وكل هذه الفئة لم تستفيد بعد.
لم نرى حتى يومنا هذا اي استفادة لفائدة الممرضين.
أربعين سنة من الخدمة شكرا