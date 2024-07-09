أخنوش: شغيلة قطاع الصحة حققت مكتسبات مهمة خلال سنتين

2024-07-09 / 16:37
8

هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الشغيلة الصحية حققت على امتداد السنتين الماضيتين مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع.

وأفاد أخنوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، بأن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

وأضاف في معرض كلمته “عملنا على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قمنا بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم”.

ولفت رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان، إلى أن الوعي الراسخ للحكومة بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، “جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي”.

2024-07-09 / 16:37
8

مقالات ذات صلة

القانون التنظيمي للإضراب.. أخنوش: نتطلع إلى إطار قانوني متوازن

2024-07-09 / 21:42

بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد…أي مصير للعلاقات الإيرانية المغربية…

2024-07-09 / 19:22

بعد تصدر “اليسار الفرنسي”… ما مستقبل علاقة فرنسا مع…

2024-07-09 / 18:25

زيارة مفاجئة للملك محمد السادس تستنفر سلطات مدينة طنجة

2024-07-09 / 17:52

أخنوش: “لدينا إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل”

2024-07-09 / 17:00

أخنوش ينوه ب”الوطنية الصادقة” التي تجمع الحكومة بالنقابات

2024-07-09 / 16:32

أخنوش: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لتدعيم أسس الدولة الاجتماعية

2024-07-09 / 16:17

بحضور أخنوش.. “قربلة” وملاسنات داخل البرلمان و”الرئيس” يرفع الجلسة

2024-07-09 / 15:49

المغرب والأمم المتحدة يتفقان على مواصلة الحوار بخصوص العملية…

2024-07-09 / 13:08

انتخاب محمد بوعرورو رئيسا جديدا لمجلس جهة الشرق

2024-07-09 / 12:26

‫8 تعليقات

  2. اين هي هده التحقيقات التي انجزة بالصحة واتكلم على الصحة بي صفة عامة نعيش الخوصصة بي قطاع الصحة مند زمن بعيد

    رد

  3. المفروض كان يشرح ان الاطباء خداو 4000 درهم في حين باقي الموظفين في وزارة الصحة لم ياخد شيئا

    رد

  4. هناك ضغوطات علا اصحاب قطاع الصحة واصحاب قطاع الصحة بشتى انواعه هو الاخر يضغط علا الجانب الاخر وهكدا واللهم زيظ وبارك يجب انقاد مايجب انقاده

    رد

  5. نتمنى ان نتكلم علا الواقع والحاضر ونصل الى حلول توصل بهدا الوطن للامام وبر الامان انها الصحة العمود الاساسي في الحيات

    رد

  6. اي استفادة حصل عليها الممرضين؟؟نعم الاطباء استفادوا من مطالبهم الذي ناظلوا من أجله سنين وهو ملف 509 أما الممرضين فلا شيء هل بالنسبة له قطاع الصحة يمثله الاطباء فقط فهو جد مخطئ هناك ممرضين تقنيين أعوان إداريين،وكل هذه الفئة لم تستفيد بعد.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى