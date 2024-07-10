الكتبيون يطالبون بنموسى بمنع المدارس الخاصة من بيع المقررات المدرسية

طالب المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل لمنع بيع بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية للمقررات المدرسية داخل فضاءاتها التربوية.

وشددت الرابطة، في بلاغ لها موجه للرأي العام، عقب اجتماع طارئ عقدته لتدارس مستجدات الكتاب المدرسي والتحضير للدخول المدرسي المقبل، على ضرورة مراقبة نشر اللوائح المدرسية للمدارس الخصوصية، حتى تسير عملية الدخول المدرسي بشكل شفاف وسلس، مشيرة إلى أهمية تحديد عناوين كتب المواد العلمية، حسب كل مقاطعة لمستويات الإعدادي والثانوي بالتعليم العمومي.

وقد أكدت رابطة الكتبيين بالمغرب على أهمية تدخل مدراء المؤسسات التعليمية العمومية بدورهم من أجل منع جمعيات الأمهات والآباء، من بيع لوازم التسجيل المدرسي.

هذا وقد طالبت الرابطة بتدخل السلطات المحلية لمنع البيع العشوائي للوازم المدرسية، من طرف بائعي الأرصفة والمحلات التجارية غير المرخصة لذلك.