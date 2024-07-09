بحضور أخنوش.. “قربلة” وملاسنات داخل البرلمان و”الرئيس” يرفع الجلسة

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، حالة من “الفوضى” بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وطالب أحد المستشارين، من رئيس الجلسة النعم ميارة، تناول الكلمة للتدخل قبيل بداية الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة.

المستشار أكد أن تدخله يأتي في إطار المادة 168 من القانون الداخلي، قبل أن يخاطبه رئيس الجلسة بالقول : “المادة 168 لا تتكلم عن سير الجلسة.. السيد المستشار اسمح لي بمقاطعتك والطلب منك الجلوس”.

وتابع ميارة مخاطبا المستشار البرلماني قائلا: “ما تقوله خارج نقطة نظام وخارج القواعد المعمول بها ويلزمك انت وحدك.”

وواصل المستشار البرلماني تدخله رغم مقاطعة رئيس الجلسة، ما دفع بعدد من المستشارين الى التدخل والدخول في مناوشات وملاسنات، اضطرت برئيس الجلسة الى رفعها ل5 دقائق.