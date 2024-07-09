بحضور أخنوش.. “قربلة” وملاسنات داخل البرلمان و”الرئيس” يرفع الجلسة
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، حالة من “الفوضى” بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وطالب أحد المستشارين، من رئيس الجلسة النعم ميارة، تناول الكلمة للتدخل قبيل بداية الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة.
المستشار أكد أن تدخله يأتي في إطار المادة 168 من القانون الداخلي، قبل أن يخاطبه رئيس الجلسة بالقول : “المادة 168 لا تتكلم عن سير الجلسة.. السيد المستشار اسمح لي بمقاطعتك والطلب منك الجلوس”.
وتابع ميارة مخاطبا المستشار البرلماني قائلا: “ما تقوله خارج نقطة نظام وخارج القواعد المعمول بها ويلزمك انت وحدك.”
وواصل المستشار البرلماني تدخله رغم مقاطعة رئيس الجلسة، ما دفع بعدد من المستشارين الى التدخل والدخول في مناوشات وملاسنات، اضطرت برئيس الجلسة الى رفعها ل5 دقائق.
6 تعليقات
نتمنى ان يكون هناك تغيير شامل مستقبلا
هل سنعيش حياتنا كلها في الشجارات بلا وصول لاي نقطة امان لهدا الوطن
يجب تلوصول الى حلول تورضي الجميع واهمها ارضاء شعب هدا الوطن المتدرر الاو
نحن نعيش زمن التقدم والازدهار بي بلدنا ولاكن مايصلنا من شجارات برلمانية يعكس ما هو عليه هدا البلد
نتمنى ان تصحى بعض الضمائر لدى البعض وانقاد مايجب انقاده وطنا وشعبا وحكومتا انه يجمعنا شعار واحد الا وهو الله الوطن الملك وكلنا لنا غيرة علا هدا الوطن
هناك بعض “ممثلي الشعب’ همهم خو خلق البلبلة وبالخصوص عندما تكون الكاميرات شعلا مع الأسف لم توضحوا من اي فريق ولكن معروف فريقه. ولو أعطاه الرئيس الكلمة لن يأتي بجديد المستوى في الحضيض مع الأسف.