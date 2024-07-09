في غياب للذكور.. 3 ملاكمات فقط تمثلن المغرب في أولمبياد “باريس 2024”

سيكون المغرب ممثلا بـ 3 ملاكمات فقط في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “باريس 2024″، في غياب للذكور.

وستعرف الملاكمة المغربية في الأولمبياد تواجد كل من خديجة المرضي في وزن أقل من 75 كيلوغراما ووداد برطال في وزن أقل من 54 كيلوغراما وياسمين متقي في وزن أقل من 50 كيلوغراما.

وستقام منافسات الملاكمة ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024” خلال الفترة الممتدة ما بين 27 يوليوز الحالي و10 غشت القادم.

ويعتبر غياب المغرب عن ملاكمة الذكور في الأولمبياد مهزلة بكل المقاييس، حيث فشل كل الملاكمين في التأهل إلى الأولمبياد، ما يؤكد التخبط الذي تعيشه الملاكمة المغربية، التي تحتاج إلى تغيير حقيقي من أجل وضعها في المسار الصحيح.