في آخر ظهور له.. الفنان تامر حسني يثير الجدل

2024-07-09 / 13:52
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هبة بريس – متابعة

نشر الفنان تامر حسني من خلال حسابه الخاص في”إنستغرام” صورة ظهر فيها بإطلالة جديدة.

و بدا النجم المصري في آخر ظهور له، حليق الرأس وبجسم يشبه لاعبي كمال الأجسام.

و أثار ظهور تامر بهذه الإطلالة جدلا واسعا وتساؤلات حول إمكانية خضوعه للتجميل.

هذا وعلّق تامر على الصورة قائلا: “يا صباح الفل على الكل بصوّر لكم حاجة جديدة دلوقتي بس مش جامدين جامدين”، لكن الغريب في الأمر أن تامر أغلق خاصية التعليق على الصورة بعد انتقادات الجمهور له وحذف كل التعليقات.

2024-07-09 / 13:52
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