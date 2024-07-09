السجن 6 سنوات لفنانتين روسيتين شهيرتين بسبب مسرحية

2024-07-09 / 12:57
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هبة بريس – وكالات

حكم على فنانتي المسرح الروسيتين الشهيرتين إيفغينيا بيركوفيتش وسفيتلانا بيتريشوك، الإثنين، بالسجن ست سنوات، في مثال جديد على القمع المتزايد الذي تمارسه السلطات في روسيا.

وأتى قرار القاضي الروسي الذي نطق بالحكم، نزولاً عند طلب النيابة العامة، الخميس الفائت.

واتُهمت المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش (39 عاماً)، والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريتشوك (44 عاماً)، المسجونتان منذ ماي 2023، واللتان تحظيان بشهرة كبيرة في المجال المسرحي الروسي، بـ “تبرير الإرهاب”، في مسرحية عُرضت عام 2020.

هذا ويتعلق الاتهام بعرض مسرحي (Finist the Bright Falcon) أُنتج عام 2020 يروي قصة روسيات جنّدهنّ إسلاميون في سوريا عبر الإنترنت، ثم غادرن للانضمام إليهم بقصد الزواج.

2024-07-09 / 12:57
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