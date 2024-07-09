انتخاب محمد بوعرورو رئيسا جديدا لمجلس جهة الشرق

هبة بريس – وجدة

جرت صباح اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري بمقر الجهة بوجدة، انتخاب محمد بوعرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لمجلس جهة الشرق بالإجماع.

وقد ترأس جلسة الانتخاب محمد علي حبوها عامل اقليم بركان نيابة عن والي جهة الشرق، حيث حضرها 44 عضوة وعضو من اصل 51.

ويأتي انتخاب بوعرورو خلفا للرئيس السابق، عبد النبي بعيوي بعد انقضاء الآجال القانونية لشغور منصب الرئاسة حسب القانون التنظيمي للجهات.

وبعد انتخابه رئيسا، قدم رئيس مجلس جهة الشرق المنتخب لائحة وحيدة لنوابه(سبعة نواب) لأحزاب الأغلبية (حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الإستقلال)، وتمت التصويت على لائحة اعضاء المكتب ب 42 صوتا التي ضمت :

– عمر حجيرة (الاستقلال)؛

– علاء الدين بركاوي (التجمع الوطني للأحرار)؛

– بلعيد رابحي (الأصالة والمعاصرة)؛

– مينة عاطف (التجمع الوطني للأحرار)؛

– بصراوي فاطمة الزهراء (التجمع الوطني للأحرار)،

– صفاء خربوش (الاستقلال)؛

– صليحة حجي (الأصالة والمعاصرة).