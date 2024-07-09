تقرير إسباني.. المغرب يعمل على تحويل صحرائه إلى قطب صناعي كبير

2024-07-09 / 09:54
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هبة بريس

قالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، إن المغرب يسعى إلى تحويل الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى قطب صناعي كبير، بفضل مشاريع ضخمة أبرزها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع الطريق السيار الرابط بين مدينتي تزنيت والداخلة.

وأضافت “إيفي” في تقرير أن المغرب سرع من وتيرة أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي وصلت فيه الأشغال حاليا إلى 20 بالمئة، حيث تقوم الشركات حاليا بأشغال متواصلة لإنجاز هذا الميناء الذي سينقسم إلى ميناء تجاري، وميناء للصيد البحري، وميناء لصناعة السفن.

وأضافت أن المغرب يقوم بمشروع كبير آخر ويتعلق الأمر بالطريق السيار “تزنيت-الداخلة” وهو مشروع سيعمل على تعزيز التجارة البرية بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى أنه سيكون معبرا للربط بين إفريقيا وأوروبا في العلاقات التجارية.

2024-07-09 / 09:54
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‫5 تعليقات

  1. كل ما نريده من الاسبان هو سبتة و مليلية نطالب باسترجعهما وهذا هو الاستثمار الحقيقي.

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  2. نحن لا ننتظر من أحد أن يعترف بالصحراء المغربية ، الصحراء مغربية وستبقى مغربية احبوا ام كريهوا سنقاتل من اجلها.

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  3. لا ننتظر من أحد أن يتدخل في شؤون البلاد الحمدلله المغرب لديه مشاريع كبرى واسثمارات تساعده على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

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  4. أنا لا اثق في إسبانيا لأنها دائما تبحث عن مصالحها الاقتصادية بلد الخبث والخدع ، احذروا.

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