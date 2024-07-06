كأس أوروبا 2024 .. هولندا تكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي بفوزها على تركيا

2024-07-06 / 23:37
0

بلغ المنتخب الهولندي لكرة القدم، اليوم السبت 06 يوليوز، نصف نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزه على نظيره التركي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة برلين الألمانية، برسم دور الربع.

وكان المنتخب التركي سباقا للتسجيل عبر لاعبه صامت أكايدن (د 35). وأدرك التعادل لهولندا كودي جاكبو (د 70)، قبل أن يهدي اللاعب ميرت مولدر هدف الانتصار لمنتخب “الطواحين” بعد أن سجل في مرماه (د 76).

وتلتقي هولندا في نصف النهائي، الأربعاء المقبل على أرضية ملعب سيغنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند، انجلترا الفائزة على سويسرا في وقت سابق من اليوم، بالضربات الترجيحية (5-3).

2024-07-06 / 23:37
0

مقالات ذات صلة

أوروبا 2024 .. إنكلترا تبلغ دور الأربعة بانتصارها على…

2024-07-06 / 20:18

“كأس أوروبا 2024” ..الإصابة تنهي مشوار الإسباني بيدري

2024-07-06 / 18:42

سقط داخل الملعب قبل أشهر.. وفاة اللاعب المصري أحمد…

2024-07-06 / 10:36

انتهى الحلم”.. رونالدو يخرج من كأس أوروبا بعد الخسارة…

2024-07-05 / 23:28

إسبانيا تطيح بألمانيا المستضيفة وتخرجها من اليورو

2024-07-05 / 20:17

رسميا.. رينجرز الاسكتلندي يعلن تعاقده مع حمزة إكامان

2024-07-05 / 17:29

نائب رئيس العين الإماراتي يؤكد استمرار رحيمي مع الفريق

2024-07-05 / 16:03

السكتيوي: نطمح إلى التوقيع على مشاركة جيدة في أولمبياد…

2024-07-04 / 21:40

السكتيوي: هناك أندية رفضت مشاركة لاعبيها في الأولمبياد وهذه…

2024-07-04 / 17:53

رسميا.. السكتيوي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني في أولمبياد…

2024-07-04 / 17:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى