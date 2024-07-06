كأس أوروبا 2024 .. هولندا تكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي بفوزها على تركيا

بلغ المنتخب الهولندي لكرة القدم، اليوم السبت 06 يوليوز، نصف نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزه على نظيره التركي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة برلين الألمانية، برسم دور الربع.

وكان المنتخب التركي سباقا للتسجيل عبر لاعبه صامت أكايدن (د 35). وأدرك التعادل لهولندا كودي جاكبو (د 70)، قبل أن يهدي اللاعب ميرت مولدر هدف الانتصار لمنتخب “الطواحين” بعد أن سجل في مرماه (د 76).

وتلتقي هولندا في نصف النهائي، الأربعاء المقبل على أرضية ملعب سيغنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند، انجلترا الفائزة على سويسرا في وقت سابق من اليوم، بالضربات الترجيحية (5-3).