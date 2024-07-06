اعتدى عليها بالضرب.. شيرين تحرر محضرا ضد حسام حبيب

2024-07-06 / 23:22
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هبة بريس – متابعة

حررت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب محضرا ضد زوجها السابق المطرب والملحن حسام حبيب في قسم شرطة التجمع الخامس بتهمة الاعتداء عليها.

وحسب ما نقلته وسائل اعلام مصرية، فقد وجهت شيرين إلى حبيب تهمة التعدي عليها بالضرب المبرح داخل منزلها بالتجمع الأول مما تسبب في إصابتها، كما اتهمته بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

وحسب الصحافة المصرية، فإن سبب الخلاف كان تدخل حبيب لاحتواء أزمة نشبت بين شيرين وإحدى ابنتيها، مما أدى إلى احتدام الموقف وتوجه شيرين إلى قسم الشرطة لتحرير محضر تعد ضده.

2024-07-06 / 23:22
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