السعيدية .. تسجيل حالة غرق واحدة و إنقاذ اكثر من 35 شخصا

هبة بريس : وجدة

شهدت مدينة السعيدية اليوم السبت 06 يوليوز الجاري، إقبالا كبيرا من طرف المصطافين، وشهدت أحوالاً جوية غير مستقرة تسببت في هيجان البحر وظهور العديد من التيارات، حيث سجلت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية أكثر من 35 عملية إنقاذ خلال هذا اليوم.

من بين الحالات التي تم إنقاذها، كانت هناك أربع حالات في حالة حرجة، كما تم تسجيل حالة غرق واحدة جديدة لشاب من مدينة بركان مساء اليوم في مدينة السعيدية، ولا يزال البحث جارياً عن جثته من قبل عناصر الوقاية المدنية.

في هذا السياق، يرجى الاستماع إلى إرشادات المنقذين وتجنب المخاطرة بالنزول إلى البحر في ظروف غير مستقرة، لضمان سلامة الجميع وقضاء وقت ممتع وآمن على الشاطئ.