الجهود متواصلة للبحث عن لاعبين مفقودين..تفاصيل انقاذ 4 لاعبين من اتحاد طنجة بالمضيق

كشفت مصادر هبة سبور أن مصالح الوقاية المدنية أنقدت 4 اشخاص في فاجعة القارب الذي كان يقل أحد منخرطي اتحاد طنجة وبعض اللاعبين بينما لازال البحث جارياً على لاعبين أخرين .

وحسب نفس المصادر فإن منخرط و 4 لاعبين يلعبون في صفوف اتحاد طنجة (احدهم يلعب للفريق الأول واخرين من فئة الامل) كانوا على متن يخت صغير واثناء دخولهم وسط المياه بدؤوا في ممارسة السباحة تاركين اليخت لوحده ما تسبب فيل ابتعاده نتيجة الرياح القوية وجهل السائق كيفية قيادته .

وحاول الضحايا الوصول بعد ساعة ونصف من المحاولات دون جدوى لمكان القارب الصغير لكن دون جدوى ما تسبب في فقدان واحد منهم وإنقاذ 4 اخرين.

وتواصل فرق تابعة البحرية الملكية والدرك البحري مجهوداتها الى حدود كتابة هذه الأسطر قصد العثور على اللاعبين المفقودين .