فاتح شهر محرم لعام 1446 هجرية غدا الأحد
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1446 هـجرية هو يوم غد الأحد 7 يوليوز 2024 ميلادية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 ذي الحجة 1445 هـ موافق 6 يوليوز 2024 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وفي ما يلي نص البلاغ :
“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 ذي الحجة 1445 هـ موافق 6 يوليوز 2024 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه، فإن فاتح محرم هو يوم غد الأحد 7 يوليوز 2024 م.
أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.
10 تعليقات
أسأل الله عز وجل ان يديم علينا نعمة الإسلام وكفى حروب اللهم ادخل هذآ الشهر على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بالف خير وسلام.
اتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة دخول هذآ الشهر المبارك على الطاقم الإداري لجريدة هبة بريس وبكل المتمنيات لهم بالتوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات من أجل خدمة الوطن بنشر الأخبار عبر جريدتكم المحترمة كل عام وانتم بالف خير وسلام وصحة.
سنة هجرية سعيدة لكل الأمة الإسلامية العربية وخاصة لإخواننا الفلسطينيين جعل الله لهم هذه السنة المباركة بالنصر عما قريب بإذن الله تعالى .
هذه هي السنة التي يجب علينا الاحتفال بها ونكثر من الاستغفار والصدقة والزكاة والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل هذه السنة المباركة خير وبركة على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورزقه الله الصحة والعافية وأبعد عنه كل مكروه اللهم آمين 🤲
وهل يعتبر غذا يوم الأحد عطلة على علم أن يوم الأحد عطلة رسمية للإداريين لهذا نطالب من الحكومة ان تكون عطلة السنة الهجرية هي يوم الاثنين ولكم جزيل الشكر والامتنان لكم وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة للجميع.
اللهم أهله علينا بالأمان والاستقرار والسكينة والطمأنينة على المملكة المغربية والمسلمين والمسلمات جميعا يا رب 🤲
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اجعل هذه السنة المباركة سنة مباركة لنا جميعا والنصر والعزم لكل مسلم ومسلمة وكل عام وأنتم بخير.
اللهم اجعل هذه السنة المباركة سترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وكل عام وأنتم بألف خير يا رب.
سنة هجرية سعيدة على المغاربة من طنجة إلى الكويرة وكل عام وهم بألف خير وصحة وسلامة للجميع.
ارفع اغلى التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعلى الأسرة الملكية والشعب المغربى وجميع الشعوب العربية والإسلامية.