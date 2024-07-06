شركة الطيران “بينتير” تستأنف رحلاتها الجوية بين الصويرة وجزر الكناري

استأنفت شركة الطيران “بينتير”، اليوم السبت، رحلاتها الجوية المباشرة بين مطار الصويرة موغادور الدولي ومطار جزر الكناري، لتعزز بذلك الربط بين الوجهتين خلال فصل الصيف للعام الثاني على التوالي.

وستكون هذه الرحلات متوفرة كل سبت إلى غاية منتصف شهر شتنبر المقبل، لتساهم بذلك بزيادة في الطاقة الاستيعابية بنسبة 22 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وتمت برمجة رحلات المغادرة من الصويرة على الساعة الواحدة و45 زوالا مع الوصول إلى جزر الكناري على الساعة الثالثة و25 دقيقة، في حين ستكون رحلات العودة من جزر الكناري ابتداء من الساعة الحادية عشر و20 دقيقة صباحا مع الوصول إلى مدينة الرياح على الساعة الواحدة و5 دقائق زوالا.

وبعد رحلة استغرقت حوالي الساعة والنصف حطت طائرة من طراز ATR-72 تابعة لشركة “بينتير” اليوم بمطار الصويرة موغادور الدولي وعلى متنها أول المسافرين بعد استئناف هذا الخط، قبل استقبال المسافرين الجدد الذين سيغادرون على متن نفس الطائرة انطلاقا من الصويرة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أعرب المسؤول عن التواصل الدولي بشركة “بينتير”، بورخا بيتونكورت، عن سعادته باستئناف هذا الخط الجوي بين الصويرة وجزر الكناري، مؤكدا على أهمية هذا الخط الجوي لتعزيز التبادلات السياحية والاقتصادية بين المنطقتين.

وأوضح أن شركة الطيران “بينتير” تتيح خلال هذا الموسم 22 في المائة من المقاعد الإضافية مقارنة مع السنة الماضية لتصل إلى 1573 مقعدا متاحا.

وأضاف أن “هذه المبادرة جاءت بفضل العلاقات الاستثنائية التي نسجتها بينتير مع المكتب الوطني المغربي للسياحة وتندرج في إطار تفعيل اتفاق تعاون بين الطرفين يروم تعزيز التزامهما من أجل استئناف النشاط السياحي والربط الجوي مع جزر الكناري”.

من جهته، قال مدير مطار الصويرة موغادور، عبد المنعم أوتول، أن هذا الخط الجوي الجديد يهدف إلى تعزيز العرض الجوي لمطار الصويرة الذي أصبح يعرف دينامية مرتفعة خلال السنوات الأخيرة من حيث نمو حركة النقل الجوي الداخلي.

وبخصوص الربط الجوي، أشار السيد أوتول، إلى أن مطار الصويرة يرتبط حاليا ب8 وجهات دولية، إضافة إلى الخطوط الجوية الداخلية التي تربطه بطنجة.

وأضاف أن “مطار الصويرة موغادور الدولي يعتبر من بين أهم المطارات بالمملكة، ورافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية لمدينة الصويرة ولجهة مراكش آسفي، حيث يساهم في تعزيز جاذبية الجهة على المستويين الوطني والدولي”.

وأبرز أن مطار الصويرة يتوفر على محطة جوية تمتد على مساحة 3000 متر مربع تم تشغيلها سنة 2010، وتوفر طاقة استيعابية سنوية قدرها 300 ألف مسافر في السنة، مشيرا إلى أن المطار يتوفر على مختلف التجهيزات المطارية الحديثة التي تمكنه من استقبال المسافرين في أحسن شروط السلامة والأمن وجودة الخدمات.

من جهتهم ، عبر المسافرون الذين قدموا على متن هذه الرحلة، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادتهم بالسفر عبر خط مباشر بين الصويرة وجزر الكناري، منوهين بهذه الفرصة الجديدة لاكتشاف وجهات جديدة وتسهيل المبادلات بين المنطقتين.

وتقترح “بينتير” أيضا هذه السنة منتوجها ” Discover Stopover” الموجه لساكنة الصويرة الراغبين في زيارة جزيرتين خلال رحلة واحدة، مما يجعل من الممكن زيارة 3 جزر أو أكثر بفضل AirPass المتاح للاقتناء على الموقع الإلكتروني.

كما تعتزم الشركة تعزيز ربطها بمدينة أكادير برحلة جوية أسبوعية ثانية خلال شهري يوليوز وغشت والنصف الأول من شتنبر.

وهكذا تضيف شركة “بينتير” أيام الخميس لبرمجتها المعتادة كل أحد من بقية السنة. وستنطلق رحلات الخميس من جزر الكناري على الساعة العاشرة صباحا لتصل إلى مطار أكادير على الساعة الحادية عشر و35 دقيقة، في حين تنطلق رحلات العودة على الساعة الثانية عشر و20 دقيقة زوالا لتصل إلى الأرخبيل على الساعة الثانية بعد الزوال.

وبخصوص أيام الأحد، فستكون رحلات المغادرة ابتداء من الساعة التاسعة و15 دقيقة صباحا مع الوصول إلى مدينة أكادير في العاشرة و50 دقيقة، فيما رحلة العودة ستكون على الساعة الثانية عشر و5 دقائق زوالا مع الوصول إلى جزر الكناري في الساعة الواحدة و45 دقيقة زوالا.

ويمكن للمسافرين على متن هذه الخطوط الجوية الاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها منتجات شركة “بينتير”، مع خدمة عالية الجودة على متن الطائرة تركز على تقديم أفضل تجربة للزبائن، بما في ذلك وسائل الراحة الواسعة، كوجبة خفيفة شهية أثناء الرحلة، والسفر المريح على متن أسطولها الحديث من الطائرات.