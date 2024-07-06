طنجة..مواطنون يحاصرون “صاحبة حضانة” يشتبه تورطها في عملية نصب والأمن يتدخل

2024-07-06 / 19:25
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أوقف أمن طنجة ، أمس الجمعة ، صاحبة حضانة يشتبه تورطها في عملية نصب لها علاقة بالتسويق الهرمي كتلك التي تفجرت في وقت سابق والمتعلقة ب”هبة الإرث “.

وقالت مصادر، إن ضحايا المعنية بالأمر حاصروها بأحد شوارع مدينة طنجة بعدما توارت عن الأنظار لفترة طويلة، حيث تم ربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وقامت بتوقيفها .

وأضافت المصادر إن عدد من ضحايا المعنية بالأمر كانوا قد تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة تتضمن اتهامات بالنصب في مبالغ مالية متفاوتة .

2024-07-06 / 19:25
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