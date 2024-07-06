جرسيف.. القبض على شبكة متخصصة في النصب عبر الهاتف

تمكنت مصالح الأمن الوطني بجرسيف من إلقاء القبض على عصابة اجرامية متخصصة بجرسيف في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الهاتف صباح اليوم السبت بعد توصلها بمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني – الديستي-.

و تضم هذه الشبكة الإجرامية سبعة أفراد جرى توقيفهم بمناطق متفرقة عبر تراب إقليم جرسيف بكل من دوار افريطيسة بجماعة لمريجة ودواري اولاد صالح وسيدي بنجعفر بجماعة هوارة اولاد رحو و بحي الشوبير وسط جرسيف.

وعلم الموقع من مصادره الخاصة أنه قد تم وضع المشتبه فيهم السبعة رهن تدبير الحراسة النظرية للنظر في المنسوب إليهم تحت إشراف النيابة العامة.