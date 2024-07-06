“كأس أوروبا 2024” ..الإصابة تنهي مشوار الإسباني بيدري

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أن صانع ألعابه بيدري غونزاليس يعاني من التواء في الركبة اليسرى عقب إصابته خلال مباراة ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم أمام ألمانيا، وبذلك ينتهي مشواره في البطولة.

وأعلن الاتحاد الإسباني، في بلاغ له، أن “الفحوصات الطبية كشفت أن بيدري غونزاليس يعاني من التواء جانبي داخلي من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى”، مضيفا أن لاعب برشلونة سيبقى في ألمانيا حتى نهاية المسابقة القارية.

وذكرت صحف إسبانية أن اللاعب، البالغ من العمر 21 سنة، والذي كان يشكل أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وكان بيدري قد عاد لتوه إلى صفوف المنتخب والتشكيلة الأساسية بعد أكثر من عام ونصف من الغياب بسبب العديد من الإصابات.